Гросс: Очень удивлён, что на стрельбе были плохие результаты

«Если посмотреть на гонку и на подиум, он реально был необычный, потому что люди заняли те места, которые они практически никогда не занимали. Я очень удивлён, что на стрельбе были плохие результаты. На завтрашний день у нас очень неплохие исходные позиции у Евгения Гараничева. И если я анализирую ход спортсменов и как всё это происходит, то Антона Шипулина тоже можно причислить к людям, которые будут бороться за подиум, потому что ногами он показал очень хорошие результаты.



Условия при стрельбе были такие же, как на пристрелке. Ветер постоянно дул слева направо, так что стрелять ничего не мешало. И такие же условия, как на всех тренировках. Так что спортсмены должны были справляться со стрельбой. На последних номерах, уж не знаю, это было преимущество или недостаток, ветер совсем стих и у тех, кто там стреляли, соответственно стрельба была слева. Те спортсмены использовали свой шанс и стояли сегодня на подиуме», — передаёт слова Гросса спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.