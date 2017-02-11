Губернатор Тюменской области: Конгресс IBU в Австрии созвали с грубейшими нарушениями

Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения в свете рекомендации МОК не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В среду в Австрии прошел внеочередной конгресс IBU. По его итогам исполком организации предложил СБР до 24 февраля добровольно отказаться от проведения турнира, в противном случае IBU лишит город этого турнира.

«Он (конгресс IBU) был созван с грубейшими нарушениями всех процессуальных норм. Попросту являлся нелегитимным. И все его решения можно опротестовать. Другое дело, что вопрос о том, чтобы отнять у нас ЧМ-2021, поставили даже не на конгресс, а на исполком IBU. И он принял решение предложить СБР отказаться от ЧМ-2021. Иными словами, исполком отменил решение вышестоящего органа — конгресса. Он превысил свои полномочия, и я это озвучил», — рассказал Якушев, которого цитирует Агентство спортивных новостей «Тюменская арена», на пресс-конференции в Тюмени.

«Тогда (президент IBU Андерс) Бессеберг спросил, хотим ли мы выставить вопрос на голосование. Мы даже отвечать не стали, потому что повестка всегда утверждается в самом начале. И это было очередным нарушением. Но в любом случае, даже поставить вопрос на голосование IBU не смог. Таким образом, у нас хорошие шансы оспорить решение конгресса в Австрии. Но есть важный момент. Если на следующем конгрессе, который соберется по всем правилам и будет легитимным, у РУСАДА все еще не будет лицензии WADA, тогда наши шансы отстоять ЧМ-2021 стремятся к нулю», — отметил Якушев.