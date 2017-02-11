Губернатор Тюменской области: Конгресс IBU в Австрии созвали с грубейшими нарушениями
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), на котором Союзу биатлонистов России (СБР) было предложено до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени, был созван с грубейшими нарушениями всех процессуальных норм, заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения в свете рекомендации МОК не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В среду в Австрии прошел внеочередной конгресс IBU. По его итогам исполком организации предложил СБР до 24 февраля добровольно отказаться от проведения турнира, в противном случае IBU лишит город этого турнира.
«Он (конгресс IBU) был созван с грубейшими нарушениями всех процессуальных норм. Попросту являлся нелегитимным. И все его решения можно опротестовать. Другое дело, что вопрос о том, чтобы отнять у нас ЧМ-2021, поставили даже не на конгресс, а на исполком IBU. И он принял решение предложить СБР отказаться от ЧМ-2021. Иными словами, исполком отменил решение вышестоящего органа — конгресса. Он превысил свои полномочия, и я это озвучил», — рассказал Якушев, которого цитирует Агентство спортивных новостей «Тюменская арена», на
«Тогда (президент IBU Андерс) Бессеберг спросил, хотим ли мы выставить вопрос на голосование. Мы даже отвечать не стали, потому что повестка всегда утверждается в самом начале. И это было очередным нарушением. Но в любом случае, даже поставить вопрос на голосование IBU не смог. Таким образом, у нас хорошие шансы оспорить решение конгресса в Австрии. Но есть важный момент. Если на следующем конгрессе, который соберется по всем правилам и будет легитимным, у РУСАДА все еще не будет лицензии WADA, тогда наши шансы отстоять ЧМ-2021 стремятся к нулю», — отметил Якушев.
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