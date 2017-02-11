Владимир Драчев: Шипулин и Фуркад? Надо радоваться спорту, а не интригам
Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев — об итогах спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене.
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— Сегодня многим спортсменам представился шанс проявить себя, — сказал Драчев. — Женя Гараничев и Антон Шипулин могли выиграть, если бы отстреляли «на ноль». Самые быстрые бегуны шли на штрафные круги, и Мартен Фуркад не исключение. Поэтому впереди оказались болгарские спортсмены, да и Бьорндален боролся за победу. Это был очень интересный биатлон от начала до конца. Сложно было оторваться все полтора часа вплоть до финиша Свендсена. Мне очень понравилось!
— Чем можете объяснить такую неудачную стрельбу многих лидеров?
— Здесь, в Хохфильцене, сложное стрельбище. Постоянно дул ветер. Когда показывали огневой рубеж, было видно, что флажки постоянно двигаются от ветра с левой стороны. К тому же, очень мокрая лыжня. Температура +6, поэтому снег рыхлый. Бежать было тяжело. Все приходили на стрельбу уставшие. Может быть, не проконтролировали направление ветра… Очень многие спортсмены никогда не стреляли так плохо, как в этой спринтерской гонке.
— Почти все россияне стартовали во второй группе. Может, это им помешало?
— Думаю, выбор группы здесь не повлиял. Об этом говорить не очень правильно. Бе и Долль бежали в конце, а Мартен Фуркад, показавший лучший ход, вовсе стартовал четвертым. Просто необходимо было воспользоваться тем шансом, который предоставили лидеры.
— Удивила победа Долля?
— Не могу сказать, что это большая неожиданность.
— После гонки Мартен Фуркад и Антон Шипулин пожали друг другу руки. Жест примирения?
— Вообще, не хотел бы это комментировать. А то говорят об этом инциденте больше, чем о самом биатлоне. Пора прекратить эти дебаты, особенно на телевидении. Мы смотрим биатлон и должны радоваться спорту, а не
— Какие ожидания от продолжения чемпионата мира?
— Знаете, нас всех ждет прекрасный биатлон, который мы посмотрим, отличная погода. Думаю завтра и у девочек, и у ребят будет захватывающая борьба. Уверен, и Антон Шипулин справится с волнением. Он просто перегорел, увидел, что и Эберхард, и Фуркад промазали. Россиянин мог сегодня выиграть чемпионат мира в легкую, но не справился с волнением. Завтра будет очень интересная гонка. Это однозначно.
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