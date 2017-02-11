Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28741951/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 19:58 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Физиотерапевт сборной Норвегии: Организм Свендсена сейчас «в шоке»

Физиотерапевт сборной Норвегии Фридрих Хинтереггер отмели, что пока рано оценивать физическое состояние Эмиля Хегле Свендсена.

Норвежцу стало плохо после финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене.

— Его организм «в шоке», но мы не можем сказать, как все серьезно, — цитирует VG Хинтереггера. — Он слишком сильно выложился на трассе и оказался опустошенным физически. У Йоханнеса то же самое. Но Бе быстро восстановился. Мы надеемся, что все не так серьезно, как может показаться.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

Что Фуркад себе позволяет. Первый скандал чемпионата мира

Трагедия в Испании

Слуцкого уже ждут в Англии