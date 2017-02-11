Физиотерапевт сборной Норвегии: Организм Свендсена сейчас «в шоке»
Физиотерапевт сборной Норвегии Фридрих Хинтереггер отмели, что пока рано оценивать физическое состояние Эмиля Хегле Свендсена.
Норвежцу стало плохо после финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене.
— Его организм «в шоке», но мы не можем сказать, как все серьезно, — цитирует VG Хинтереггера. — Он слишком сильно выложился на трассе и оказался опустошенным физически. У Йоханнеса то же самое. Но Бе быстро восстановился. Мы надеемся, что все не так серьезно, как может показаться.
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