Васильев: Аплодирую Фуркаду и Шипулину

«Здорово, что Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки и показали всему миру, что эта ссора и вся возня ни к чему хорошему не приведут. Напряженность — это плохо. Они молодцы: быстро сориентировались и поняли, что напряжение никому невыгодно. Аплодирую обоим участникам инцидента.



Испытываю разочарование от результата гонки. Не глубокое, но ожидал, что Шипулин будет на подиуме. Не получилось, но ничего страшного. Все увлекались скоростью и неловко переключались на огневой рубеж. Подход к нему сложный, там был подъём и надо было сбавлять скорость. Думаю, Антон учтёт все ошибки и в гонке преследования реабилитируется», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.