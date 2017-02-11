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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 19:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Васильев: Аплодирую Фуркаду и Шипулину

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал примирительное рукопожатие россиянина Антона Шипулина с французом Мартеном Фуркадом после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

«Здорово, что Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки и показали всему миру, что эта ссора и вся возня ни к чему хорошему не приведут. Напряженность — это плохо. Они молодцы: быстро сориентировались и поняли, что напряжение никому невыгодно. Аплодирую обоим участникам инцидента.

Испытываю разочарование от результата гонки. Не глубокое, но ожидал, что Шипулин будет на подиуме. Не получилось, но ничего страшного. Все увлекались скоростью и неловко переключались на огневой рубеж. Подход к нему сложный, там был подъём и надо было сбавлять скорость. Думаю, Антон учтёт все ошибки и в гонке преследования реабилитируется», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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