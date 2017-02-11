Кашкаров: Шипулин в спринте на ЧМ не использовал шанс, предоставленный соперниками

Шипулин в субботу в Хохфильцене занял 21-е место в спринте, допустив три промаха. Фуркад финишировал третьим с двумя промахами. Практически все лидеры мирового биатлона в субботней гонке не отметились чистой стрельбой.

В четверг на финише смешанной эстафеты Фуркад подрезал Шипулина, не нарушив при этом правила. Перед этим после контакта с французом упал другой российский биатлонист Александр Логинов. На церемонии награждения по итогам смешанной эстафеты, где россияне стали бронзовыми призерами, а французы — серебряными, Шипулин и Логинов не стали пожимать руку Фуркаду, тот демонстративно покинул пьедестал, но затем вернулся. Позднее Шипулин заявил, что потерял всякое уважение к Фуркаду.

«Вряд ли на Антона повлияла вся эта ситуация с Фуркадом. У него лучший тренер по стрельбе, лучший тренер по функциональной подготовке, но стрелять чисто он так и не может. Думаю, могли сказаться сложные погодные условия — ветер, а также высота. Непонятно, почему он так выступил сегодня. Результат, конечно, не его уровня. Шанс был отличный. Все ему дали такой шанс, как никогда, возможно, единственный за многие годы, но он его не использовал», — сказал Кашкаров по телефону.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший десятым с одним промахом. «Гараничев боролся, по крайней мере, показал для себя неплохой результат. Но, считаю, он может еще лучше. В целом день, конечно, не самый удачный для нашей мужской сборной — выступили в спринте хуже, чем женская команда, судя по занятым местам», — подчеркнул собеседник агентства.