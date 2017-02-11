Рикко Гросс: Я рад, что Шипулин и Фуркад успокоились и помирились

— Меня очень удивила плохая стрельба российских спортсменов. Погодные условия были приемлемы, ветер дул, но он был постоянный, не менялся из стороны в сторону, поэтому ничто не мешало стрелять хорошо. В этом смысле последние номера в сегодняшнем спринте имели преимущество: когда бежала заключительная группа, ветер почти стих, флажки оставались на месте. Благодаря этому Бенедикт Долль и Йоханнес Бе смогли сегодня победить Фуркада.

Но тем не менее, я считаю, что у Евгения Гараничева неплохая стартовая позиция в завтрашней гонке преследования. Я уверен, что и он и Антон Шипулин завтра будут бороться за высокие места. Сегодня она оба были быстры на трассе.

Еще я рад тому, что Антон Шипулин и Мартен Фуркад успокоились и пожали друг другу руки. Это два самых стабильных спортсмена, и они не должны конфликтовать. Теперь пусть на дистанции доказывают, кто из них действительно сильнее, — отметил наставник российской команды.