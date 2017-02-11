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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 19:47 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Зигфрид Мазе: Свендсена ждет тщательный медосмотр

Главный тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе отметил, что Эмиль Хегле Свендсен остается под присмотром врача.

После финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене норвежцу стало плохо, и врачи приводили его в чувство около десяти минут.

— Сейчас он в порядке, — цитирует VG Мазе. — Свендсен с врачом, они разбираются в ситуации. Я не знаю, что именно произошло во время финиша. Меня там не было. Сказали мне по радио, что Свендсену плохо. Я не могу пока сказать большего. Но он встал и даже поприветствовал болельщиков. Его ждет тщательный медосмотр. Увидим, что будет дальше.
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