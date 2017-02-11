Евгений Гараничев: Если бы не промах, мог бы бороться за тройку
Лучший из россиян в сегодняшнем спринте, Евгений Гараничев рассказал о своем выступлении.
Напомним, что Гараничев финишировал на десятом месте. Выиграл гонку в Хохфильцене немецкий спортсмен Бенедикт Долль.
— Здесь специфическая трасса, и удержать скорость на последнем круге вообще мало кому удается, — объяснил Гараничев. — Вот и мне немного не хватило. Обидно, конечно, и за промах. Даже не понял, в чем причина. На пристрелке все было хорошо, последние пять выстрелов получились прямо по центру, но на лежке вдруг промахнулся. Обидно. Мог бы бороться за тройку.
— Сегодня вообще мазали почти все. Есть объяснение?
— Здесь — не равнина. И подход к рубежу тяжелый.
— Показалось, на первом круге вы сдерживали себя. Поэтому?
— Я хотел начать в своем темпе, но
— Некоторые считают, что Хохфильцен — вообще несчастливое место для вас.
— Я знаю. У меня действительно не всегда здесь получается. Но, надеюсь, на этом турнире мне удастся перебороть это невезение. (Владимир ИВАНОВ).
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