Антон Шипулин: Вчера договорились с Фуркадом, что помиримся

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— Как можете объяснить три промаха?

— Сегодня гонка вообще не задалась с самого начала. Бежалось не так хорошо, как в смешанной эстафете, а стрелялось — вообще очень плохо. Три промаха в спринте на чемпионате мира — это недопустимый результат. Жалко, что нельзя вернуть время вспять — с нулем на стойке, мне кажется, я боролся бы за тройку. К сожалению, уже ничего не изменишь. Может быть, меня подвели нервы, может быть, дело в акклиматизации после гор. Будем общаться с тренерами, выяснять ситуацию.

— Начали вы по скорости весьма неплохо.

— Вот, может быть, и захлебнулся. Не хотел много проигрывать с самого старта. Но с каждым кругом бежалось все тяжелее.

— Эмоциональное состояние после недавних событий у вас сегодня было в порядке?

— Вполне.

— Вообще не жалеете, что пошли на конфликт с Фуркадом и вступили с ним в словесную перепалку?

— Не жалею. Старался даже не думать о нем, хотя мы несколько дней общались с Мартеном, разбирали ситуацию. При этом не могу сказать, что сильно переживал. Спал нормально. Думаю, мое сегодняшнее выступление не связано с этим конфликтом.

— По ходу переписки вам удалось донести до Фуркада свою позицию? Ведь на пресс-конференции по итогам смешанной эстафеты он даже не понял суть претензий в его адрес.

— Да, общались два дня. Я ему объяснил, что переводчик был не очень хороший — суть моих слов не была передана. Пришлось объяснять Мартену все заново. Я попытался донести до него свое видение, он до меня свое. Но к определенному мнению мы так и не пришли. У нас разные менталитеты, и он стоит на своей позиции, а я на своей. При этом мы сошлись во мнении, что этот конфликт нужно заканчивать, потому что мы приехали сюда соревноваться, а не выяснять отношения.

Но я все равно рад, что так все получилось. Если бы не это, я бы, наверное, так до него и не донес свои мысли по этой ситуации. Теперь мы намного больше знаем о позиции друг друга.

— А вы хотя бы поверили Фуркаду, что он не специально сбил Александра Логинова при передаче эстафеты?

— У нас свое мнение по случившемуся, у него свое. Но давайте закроем эту тему. Конфликт исчерпан.

— Тогда последний вопрос. Вы только что пожали друг другу руки. Заранее договаривались или это получилось спонтанно?

— Мы вчера договорились об этом. Нас к рукопожатию подталкивали и руководители наших федераций, и тренеры. Поэтому мы понимали, к чему все идет и что нам пора мириться.