Антон Шипулин: Вчера договорились с Фуркадом, что помиримся
29-летний россиянин прокомментировал свое 21-е место в спринте и рассказал, почему пошел на мировую с Мартеном Фуркадом.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Как можете объяснить три промаха?
— Сегодня гонка вообще не задалась с самого начала. Бежалось не так хорошо, как в смешанной эстафете, а стрелялось — вообще очень плохо. Три промаха в спринте на чемпионате мира — это недопустимый результат. Жалко, что нельзя вернуть время вспять — с нулем на стойке, мне кажется, я боролся бы за тройку. К сожалению, уже ничего не изменишь. Может быть, меня подвели нервы, может быть, дело в акклиматизации после гор. Будем общаться с тренерами, выяснять ситуацию.
— Начали вы по скорости весьма неплохо.
— Вот, может быть, и захлебнулся. Не хотел много проигрывать с самого старта. Но с каждым кругом бежалось все тяжелее.
— Эмоциональное состояние после недавних событий у вас сегодня было в порядке?
— Вполне.
— Вообще не жалеете, что пошли на конфликт с Фуркадом и вступили с ним в словесную перепалку?
— Не жалею. Старался даже не думать о нем, хотя мы несколько дней общались с Мартеном, разбирали ситуацию. При этом не могу сказать, что сильно переживал. Спал нормально. Думаю, мое сегодняшнее выступление не связано с этим конфликтом.
— По ходу переписки вам удалось донести до Фуркада свою позицию? Ведь на
— Да, общались два дня. Я ему объяснил, что переводчик был не очень хороший — суть моих слов не была передана. Пришлось объяснять Мартену все заново. Я попытался донести до него свое видение, он до меня свое. Но к определенному мнению мы так и не пришли. У нас разные менталитеты, и он стоит на своей позиции, а я на своей. При этом мы сошлись во мнении, что этот конфликт нужно заканчивать, потому что мы приехали сюда соревноваться, а не выяснять отношения.
Но я все равно рад, что так все получилось. Если бы не это, я бы, наверное, так до него и не донес свои мысли по этой ситуации. Теперь мы намного больше знаем о позиции друг друга.
— А вы хотя бы поверили Фуркаду, что он не специально сбил Александра Логинова при передаче эстафеты?
— У нас свое мнение по случившемуся, у него свое. Но давайте закроем эту тему. Конфликт исчерпан.
— Тогда последний вопрос. Вы только что пожали друг другу руки. Заранее договаривались или это получилось спонтанно?
— Мы вчера договорились об этом. Нас к рукопожатию подталкивали и руководители наших федераций, и тренеры. Поэтому мы понимали, к чему все идет и что нам пора мириться.
|11.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Бенедикт Долль
|Германия
|23.27,4
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+0,7
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+23,1
|4
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+29,5
|5
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+30,7
|6
|Красимир Анев
|Болгария
|+33,5
|7
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+35,3
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+38,4
|9
|Симон Шемп
|Германия
|+40,0
|10
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+45,1
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