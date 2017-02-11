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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 19:15 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Оле Эйнар Бьорндален: Свендсен упал в обморок

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален подтвердил, что его соотечественник Эмиль Хегле Свендсен упал в обморок после финиша.

Сам Бьорндален в течение десяти минут помогал врачам привести Свендсена в чувство.

— Он смог прийти в себя, — цитирует NRK Бьорндалена. — Очевидно, что Свендсен устал. Он очень разогрелся, случилось обезвоживание, и Эмиль упал в обморок. Хотя я не врач, конечно, чтобы судить точно. Думаю, через несколько часов он будет в порядке.
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