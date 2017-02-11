Оле Эйнар Бьорндален: Свендсен упал в обморок

Сам Бьорндален в течение десяти минут помогал врачам привести Свендсена в чувство.

— Он смог прийти в себя, — цитирует NRK Бьорндалена. — Очевидно, что Свендсен устал. Он очень разогрелся, случилось обезвоживание, и Эмиль упал в обморок. Хотя я не врач, конечно, чтобы судить точно. Думаю, через несколько часов он будет в порядке.