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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28741745/
11 февраля 2017, 19:14 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Бенедикт Долль: У меня были нелохие результаты, но золото&hellip

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль не скрывал своей радости после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.

Он добавил, что понимал об опасности, которая исходила от Йоханнеса Бе, который проиграл на финише немцу 0,7 секунды.

— Невероятно. У меня просто нет слов, — приводит NRK слова Долля. — У меня были неплохие результаты в прошлом сезоне, но золото… это просто восхитительно. Я знал, что норвежцы стартовали в конце и особая опасность исходила именно от Йоннеса, он был очень хорошо готов. Я видел, что он теряет секунды и здорово, что мне удалось победить его.
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