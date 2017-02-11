Бенедикт Долль: У меня были нелохие результаты, но золото&hellip

Он добавил, что понимал об опасности, которая исходила от Йоханнеса Бе, который проиграл на финише немцу 0,7 секунды.

— Невероятно. У меня просто нет слов, — приводит NRK слова Долля. — У меня были неплохие результаты в прошлом сезоне, но золото… это просто восхитительно. Я знал, что норвежцы стартовали в конце и особая опасность исходила именно от Йоннеса, он был очень хорошо готов. Я видел, что он теряет секунды и здорово, что мне удалось победить его.