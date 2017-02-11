Мартен Фуркад: Увидел лежащего Свендсена, но решил не мешать врачам
Француз Мартен Фуркад выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья норвежца Эмиля Хегле Свендсена, которому стало плохо после финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене.
Фуркад подчеркнул, что не стал создавать толкучку вокруг упавшего Свендсена, увидев, что к нему на помощь идут врачи.
— Я увидел, что вокруг лежащего Свендсена было много людей, — цитирует VG Фуркада. — В этой ситуации лучше было уйти и не мешать, освободить пространство. Я же не врач. Свяжусь со Свендсеном сегодня вечером, узнаю, все ли с ним в порядке.
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