Мартен Фуркад: Увидел лежащего Свендсена, но решил не мешать врачам

Фуркад подчеркнул, что не стал создавать толкучку вокруг упавшего Свендсена, увидев, что к нему на помощь идут врачи.

— Я увидел, что вокруг лежащего Свендсена было много людей, — цитирует VG Фуркада. — В этой ситуации лучше было уйти и не мешать, освободить пространство. Я же не врач. Свяжусь со Свендсеном сегодня вечером, узнаю, все ли с ним в порядке.