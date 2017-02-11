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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 19:14 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Мартен Фуркад: Увидел лежащего Свендсена, но решил не мешать врачам

Француз Мартен Фуркад выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья норвежца Эмиля Хегле Свендсена, которому стало плохо после финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене.

Фуркад подчеркнул, что не стал создавать толкучку вокруг упавшего Свендсена, увидев, что к нему на помощь идут врачи.

— Я увидел, что вокруг лежащего Свендсена было много людей, — цитирует VG Фуркада. — В этой ситуации лучше было уйти и не мешать, освободить пространство. Я же не врач. Свяжусь со Свендсеном сегодня вечером, узнаю, все ли с ним в порядке.
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