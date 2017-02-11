Ярошенко: Фуркад нарочно хотел вывести Шипулина, но попался на своём же приёме

«Ситуация с Логиновым выбила Антона Шипулина, лидера нашей команды, из равновесия. И потеря концентрации, которая очень важна на таких стартах, вылилась в эту стрельбу. Со стороны казалось, что ничего страшного в этой истории не было, но на самом деле это серьёзный эмоциональный выплеск. Я думал, что он скажется только на Антоне. Фуркад сделал всё нарочно, чтобы вывести его из равновесия. Но Мартен попался на своём же приёме: выплеснулся эмоционально, и ему самому не хватило концентрации. Как итог — в спринте финишировал только третьим», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.