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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 19:13 | Биатлон | Чемпионат.com

Ярошенко: Фуркад нарочно хотел вывести Шипулина, но попался на своём же приёме

Известный российский биатлонист Дмитрий Ярошенко прокомментировал примирительное рукопожатие россиянина Антона Шипулина с французом Мартеном Фуркадом после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

«Ситуация с Логиновым выбила Антона Шипулина, лидера нашей команды, из равновесия. И потеря концентрации, которая очень важна на таких стартах, вылилась в эту стрельбу. Со стороны казалось, что ничего страшного в этой истории не было, но на самом деле это серьёзный эмоциональный выплеск. Я думал, что он скажется только на Антоне. Фуркад сделал всё нарочно, чтобы вывести его из равновесия. Но Мартен попался на своём же приёме: выплеснулся эмоционально, и ему самому не хватило концентрации. Как итог — в спринте финишировал только третьим», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.
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