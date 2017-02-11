«Пусть сначала закончится сегодняшний день, а потом уже будем думать о завтра. У меня личный тренер задаёт задачи. Эту гонку могу вполне назвать лучшей в карьере. На чемпионате Европы я стартовал на фоне болезни, поэтому не смог показать свой максимум. Поэтому сейчас тоже не показываю лучшую скорость», — передаёт слова Анева спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.



Победу в гонке завоевал немец Бенедикт Долль, а лучший российский результат — 10-е место Евгения Гараничева.