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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 19:12 | Биатлон | Чемпионат.com

Анев: Спринт на ЧМ по биатлону — лучшая гонка в моей карьере

Болгарский биатлонист Красимир Анев прокомментировал своё выступление в спринте на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где он завоевал шестое место.

«Пусть сначала закончится сегодняшний день, а потом уже будем думать о завтра. У меня личный тренер задаёт задачи. Эту гонку могу вполне назвать лучшей в карьере. На чемпионате Европы я стартовал на фоне болезни, поэтому не смог показать свой максимум. Поэтому сейчас тоже не показываю лучшую скорость», — передаёт слова Анева спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.

Победу в гонке завоевал немец Бенедикт Долль, а лучший российский результат — 10-е место Евгения Гараничева.
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