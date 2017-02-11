«Шипулин правильную вещь сказал: разногласия остаются, но главное — зарыть топор войны. Давайте спорить, не соглашаться, но не будем воевать. Антон — молодец. Нас просят быть чуть сдержаннее, а у нас возникла ответная просьба к IBU — поговорить со спортсменами, которые каждый день пытаются дестабилизировать обстановку. Например, Шлезингер из сборной Чехии и другие. Ведь наша реакция — это ответ. Не мы придумали эту заварушку. Хочется говорить о спорте, но, когда на кону честь моей страны, я не могу остаться равнодушным. Но мне уже обрыгла эта политика, хочется радоваться за команду. Сегодня порадовался за Долля, расстроился из-за Йоханнеса Бё.



Нам не впервой побеждать в гонке преследования, проигрывая больше минуты. У меня вопрос к Гроссу — как можно было так Цветкова тренировать, что он проигрывает ходом две минуты?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.