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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 19:11 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев: Главное — зарыть топор войны, Шипулин — молодец

Телекомментатор Дмитрий Губениев прокомментировал пожатие рук Антоном Шипулиным и французом Мартеном Фуркадом, у которых возникли разногласия после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Шипулин правильную вещь сказал: разногласия остаются, но главное — зарыть топор войны. Давайте спорить, не соглашаться, но не будем воевать. Антон — молодец. Нас просят быть чуть сдержаннее, а у нас возникла ответная просьба к IBU — поговорить со спортсменами, которые каждый день пытаются дестабилизировать обстановку. Например, Шлезингер из сборной Чехии и другие. Ведь наша реакция — это ответ. Не мы придумали эту заварушку. Хочется говорить о спорте, но, когда на кону честь моей страны, я не могу остаться равнодушным. Но мне уже обрыгла эта политика, хочется радоваться за команду. Сегодня порадовался за Долля, расстроился из-за Йоханнеса Бё.

Нам не впервой побеждать в гонке преследования, проигрывая больше минуты. У меня вопрос к Гроссу — как можно было так Цветкова тренировать, что он проигрывает ходом две минуты?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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