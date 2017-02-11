Шипулин vs Фуркад: плохое время для хороших решений

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С утра в пресс-центре обменивались слухами. Якобы во время мужской пристрелки Мартен Фуркад и Антон Шипулин торжественно пожмут друг другу руки в знак состоявшегося примирения. Якобы на публичном рукопожатии двух лидеров мирового биатлона в большей степени настаивает французская сторона. Якобы Мартен Фуркад эту позицию не разделяет. Якобы Антон Шипулин был не против, но вчера. Но вчера он сам тренировался на дальней трассе, а потому не сложилось. Якобы главный тренер российской сборной пригласил всю французскую сборную на чай с водкой. Якобы французы не пришли, хотя может быть просто приглашение до них не дошло.

Менее всего, судя по этим разговорам, публику волновал тот факт, что через пару часов будет дан старт одной из ключевых гонок чемпионата — мужскому спринту.

Дело даже не в том, что спринт плотно связан с гонкой преследования и эстафетой, составы на которую определяются прежде всего по итогам этой дистанции. Я бы назвала эту дистанцию квинтэссенцией биатлона, ведь эта самая короткая дистанция действительно вобрала в себя все: стремительность на трассе и стремительность на рубеже. Точность в стрельбе и максимальную концентрацию на каждом движении. Здесь не возьмешь чем-то одним — только всем вместе: букетом качеств, возведенных в степень абсолютного совершенства.

Устроить накануне такой гонки тот паноптикум, что был начат в четверг и благополучно продлился до субботы, было со спортивной точки зрения верхом идиотизма. Нет, я не про Антона Шипулина. Капитан российской команды просто сделал то, что посчитал нужным: попытался защитить более слабого. Как мог.

Просто получилось это плохо. Если бы российские тренеры подали протест по поводу действий Мартена Фуркада в отношении Логинова на передаче эстафеты, Шипулин получил бы абсолютное моральное право публично высказать Фуркаду все то, что было высказано. А так, с учетом отсутствия этого протеста и совершенно безобразного перевода шипулинских слов на пресс-конференции — получился пшик, холостой выстрел, отнявший к тому же у спортсмена кучу нервов.

Интересно, что всего два с небольшим года назад Антон сам побывал в той же самой шкуре, что после смешанной эстафеты — Фуркад. Случилось это на этапе Кубка мира в Поклюке в масс-старте, где Шипулин на финишном круге подсек и «уронил» Жана-Гийома Беатрикса.

Французы тогда как раз подали протест. По их мнению, российского биатлониста следовало лишить победы, поскольку падение Беатрикса затормозило Мартена Фуркада — и лишило его победы. Сюжет с падением долго гоняли на экране с самых разных ракурсов, и с каждым новым разом становилось все очевиднее: если дисквалифицировать спортсмена (независимо от того, какую страну он представляет) за столь рядовой случай контактной борьбы, можно создать прецедент, который впоследствии проклянут даже те, кто заварил кашу….

Не правда ли, до боли похоже на то, что случилось в Хохфильцене в пятницу? Причем, не только это. В Хохфильцене Шипулин назвал действия Фуркада на финишном круге «не очень достойными», хоть и не противоречащими правилам. Он же, отвечая в Поклюке на претензии французской стороны в том, что атаковать тандем «Беатрикс — Фуркад» следовало раньше, а не в самом узком месте трассы, возмущенно ответил: «И отпустить французов на финиш впереди себя?».

Кстати там же в Поклюке и даже в тот же самый день случилась куда более серьезная стычка: в женском масс-старте на выходе со штрафного круга одна из француженок подсекла Дарью Домрачеву, спровоцировала очень жесткое падение, в результате чего винтовка трехкратной олимпийской чемпионки оказалась сломана, а сама Дарья помимо проигранной гонки и потери огромного количества очков получила сильный ушиб руки.

Никакого резонанса и протестных действий в этом случае не последовало вообще: здравый смысл требует признать, что в биатлоне такое тоже случается, тем более в контактных гонках.

Почему же полыхнуло в Хохфильцене?

Подозреваю, что дело было вовсе не в Логинове, на защиту которого бросился Шипулин, и не в грубости Фуркада, как таковой. А всего лишь в накале страстей. Нынешний чемпионат стал для капитана российской команды шестым, но парадокс в том, что неоднократно побеждая Мартена Фуркада в рамках Кубка мира, Антону ни разу не удалось завоевать хотя бы одну золотую награду на мировых первенствах. В то время как у француза за те же самые пять чемпионатов, что и у его российского визави, насчитывалось аж десять побед. Из них девять — личных. Другими словами, более принципиального соперника, чем Фуркад, для Антона в Хохфильцене не было по определению.

Похоже, что в той злополучной эстафете, проигранной Россией в финишном створе, у Шипулина просто сдали нервы. Причем произошло это в самый неподходящий для спортсмена момент — до начала личных гонок.

Лишний раз очно сталкивать двух выдающихся гонщиков и устраивать вокруг их «примирения» публичный спектакль казалось на этом фоне крайне несвоевременной глупостью, способной обернуться негативными последствиями не только для Шипулина, но в той же мере — для Фуркада. Так оно в принципе и произошло.

***

Четвертый стартовый номер француза у многих вызвал недоумение.

— По такой погоде на поверхности лыжни образуется прослойка из талого, пористого снега, — сказал мне в ходе пристрелки двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Соответственно лучше бежать в конце группы, когда этот слой разбивается и обнажается более твердая заледенелая поверхность. Думаю, что именно этим руководствовались норвежцы, заявившие всех своих спортсменов во вторую половину стартового списка. Что до Фуркада, я бы предположил, что первую группу ему посоветовали специалисты сервис-группы. Французы вообще превосходно работают со смазкой: не припомню, чтобы у них плохо работали лыжи. Значит и сейчас у них были основания выбрать для своего лидера именно такую стартовую позицию.

Ежели смазчики, о которых говорил Васильев, и предполагали для Фуркада наиболее победную стратегию, француз благополучно ее разрушил не откладывая это дело в долгий ящик: промахнулся на первом рубеже первым же выстрелом. Хотя применительно к десятикратному чемпиону мира это следовало назвать иначе: «Создал интригу». Ведь первую из двух своих побед в спринте (на чемпионате мира в Рупольдинге) Мартен одержал с двумя промахами — по одному на рубеже. Другой вопрос, что за минувшие пять лет конкуренция слишком выросла, чтобы рассчитывать на успех даже с одной ошибкой.

Рупольдингский сценарий повторился в плане стрельбы полностью: первый выстрел Фуркада в «стойке тоже оказался неточным. И вот после этого, судя по статистике стрельбы, порядком затрясло уже всех. В том числе — Шипулина: олимпийский чемпион не закрыл мишень на «лежке». До него с такой же статистикой прошли первый рубеж Евгений Гараничев и Антон Бабиков и с двумя промахами — Максим Цветков, и это означало, что никого из россиян в этой гонке не окажется на пьедестале — как бы ни сложилась для них вторая стрельба.

Статистика второго рубежа оказалась еще более удручающей: два промаха у Шипулина, два — у Бабикова, один — у Цветкова. Фуркад же со своими двумя штрафами продолжал оставаться в графе «финиш» на первой строке — опередить его мог болгарин Красимир Анев, который после второго рубежа первым шел на финиш с двумя «нулями», но он не сумел удержать финишную скорость, «встал». По скорости хода с французом мог бы соперничать Арндт Пайффер, но вторая стрельба подвела и его: немец допустил два промаха, пополнив когорту «сдувшихся».

Первым, кто сместил Фуркада с потенциально чемпионской позиции, стал Бенедикт Долль, стартовавший 82-м. По иронии судьбы на финишную прямую, где предстояло зафиксировать момент свержения кумира, немец вышел в тот самый момент, когда в соседнем секторе палил в белый свет, как в копеечку младший из братьев Бе — Йоханнес. Двадцатитрехлетний норвежец заметил в начале сезона, что получает колоссальный опыт и колоссальнейшее же удовольствие от стрелкового сотрудничества с Зигфридом Мазе. Другими словами, Мартен Фуркад проигрывал в данный исторический момент не только младшему Бе, но и опосредованно — своему бывшему тренеру.

Полноценной интриги, правда, не случилось: на момент выхода со стрельбища Рыжий Бе выигрывал у Долля 9,3, но разница стремительно таяла: на отметке 8,5 км она составила 6,1, еще через 400 метров — менее четырех секунд. В момент финиша на табло загорелось 0,7. Не в пользу норвежца.

На этом соревновательный сюжет дня можно было считать завершенным.