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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 19:03 | Биатлон | ТАСС

Фуркад: Жду от российских биатлонистов приглашения выпить водки

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что инцидент в ходе церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, не повлияет на его отношения с россиянином Антоном Шипулиным.

Француз шутливо отреагировал на предложение главного тренера сборной России Касперовича о совместном чаепитии. Увеличить
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Об этом Фуркад сообщил ТАСС.

На церемонии награждения после смешанной эстафеты, по итогам которой в четверг россияне завоевали бронзовые награды, Шипулин и его партнер по команде Александр Логинов не пожали французу руку. После этого Фуркад попытался покинуть церемонию, но вскоре был возвращен на пьедестал. После спринтерской гонки в субботу состоялось примирительное рукопожатие Фуркада и Шипулина.

«Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова, — сказал Фуркад. — Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было».

В пятницу главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что российская команда намерена пригласить французов на чай, чтобы сгладить впечатления от инцидента. «На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки», — отметил Фуркад.

1.
Долль Б.
Германия
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Фуркад М.
Франция
11.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Бенедикт Долль Германия 23.27,4
2 Йоханнес Бе Норвегия +0,7
3 Мартен Фуркад Франция +23,1
4 Лоуэлл Бэйли США +29,5
5 Ондржей Моравец Чехия +30,7
6 Красимир Анев Болгария +33,5
7 Юлиан Эберхард Австрия +35,3
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +38,4
9 Симон Шемп Германия +40,0
10 Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +45,1
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