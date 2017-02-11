Фуркад: Жду от российских биатлонистов приглашения выпить водки
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что инцидент в ходе церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, не повлияет на его отношения с россиянином Антоном Шипулиным.
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Об этом Фуркад сообщил ТАСС.
На церемонии награждения после смешанной эстафеты, по итогам которой в четверг россияне завоевали бронзовые награды, Шипулин и его партнер по команде Александр Логинов не пожали французу руку. После этого Фуркад попытался покинуть церемонию, но вскоре был возвращен на пьедестал. После спринтерской гонки в субботу состоялось примирительное рукопожатие Фуркада и Шипулина.
«Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова, — сказал Фуркад. — Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было».
В пятницу главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что российская команда намерена пригласить французов на чай, чтобы сгладить впечатления от инцидента. «На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки», — отметил Фуркад.
|11.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Бенедикт Долль
|Германия
|23.27,4
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+0,7
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+23,1
|4
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+29,5
|5
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+30,7
|6
|Красимир Анев
|Болгария
|+33,5
|7
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+35,3
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+38,4
|9
|Симон Шемп
|Германия
|+40,0
|10
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+45,1
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