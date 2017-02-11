Фуркад: Жду от российских биатлонистов приглашения выпить водки

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Об этом Фуркад сообщил ТАСС.

На церемонии награждения после смешанной эстафеты, по итогам которой в четверг россияне завоевали бронзовые награды, Шипулин и его партнер по команде Александр Логинов не пожали французу руку. После этого Фуркад попытался покинуть церемонию, но вскоре был возвращен на пьедестал. После спринтерской гонки в субботу состоялось примирительное рукопожатие Фуркада и Шипулина.

«Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова, — сказал Фуркад. — Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было».

В пятницу главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что российская команда намерена пригласить французов на чай, чтобы сгладить впечатления от инцидента. «На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки», — отметил Фуркад.