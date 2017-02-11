Йоханнес Бе: У меня просто не было сил

Он уходил со второго огневого рубежа лидером, но растерял запас и уступил на финише немцу Бенедикту Доллю 0,7 секунды.

— У меня не было никаких сил, — цитирует NRK Бе. — Это как тест на выносливость. Его я проходил на последних двух километрах. Это было жестоко. Мысленно я летел вперед и хотел бы идти быстрее, но просто не было сил.

Что касается завтрашней гонки преследования, то у нас с Доллем есть отрыв от Мартена Фуркада. Надеюсь, мы с Бенедиктом спокойно будем вести гонку до стрельбы. Поговорим на первом круге с ним.