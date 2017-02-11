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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 18:51 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Йоханнес Бе: У меня просто не было сил

Норвежец Йоханнес Бе признался, что у него не было сил на последних километрах спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене.

Он уходил со второго огневого рубежа лидером, но растерял запас и уступил на финише немцу Бенедикту Доллю 0,7 секунды.

— У меня не было никаких сил, — цитирует NRK Бе. — Это как тест на выносливость. Его я проходил на последних двух километрах. Это было жестоко. Мысленно я летел вперед и хотел бы идти быстрее, но просто не было сил.

Что касается завтрашней гонки преследования, то у нас с Доллем есть отрыв от Мартена Фуркада. Надеюсь, мы с Бенедиктом спокойно будем вести гонку до стрельбы. Поговорим на первом круге с ним.
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