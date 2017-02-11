Свендсен упал в обморок после спринтерской гонки на чемпионате мира

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Прошло примерно 10 минут, прежде чем Свендсен смог встать на ноги. После этого болельщики начали аплодировать 31-летнему спортсмену. Отмечается, что Свендсен уже находится в сознании, но, вероятно, пропустит завтрашнюю гонку преследования.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="no" dir="ltr">Svendsen måtte få legehjelp – falt om i målområdet etter VM-sprinten. <a href="https://t.co/b6zCAAt7ua">https://t.co/b6zCAAt7ua</a> <a href="https://t.co/ImPMeySPlX">pic.twitter.com/ImPMeySPlX</a></p>— NRK Sport (@NRK_Sport) <a href="https://twitter.com/NRK_Sport/status/830434651437146112">11 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>