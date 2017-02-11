Шипулин остался на втором месте в общем зачете Кубка мира
Россиянин Антон Шипулин по итогам спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, где он показал 21-й результат, остался на втором месте в общем зачете Кубка мира.
Лидирует
Кубок мира.
Общий зачет (м).
1 (1). М. Фуркад (Франция) — 872 (+48).
2 (2). ШИПУЛИН (Россия) — 568 (+20).
3 (3). Шемп (Германия) — 554 (+32).
4 (4). Пайффер (Германия) — 490 (+29).
5 (8). Й. Бе (Норвегия) — 479 (+54).
6 (5). Свендсен (Норвегия) — 462 (+5).
10 (9). ЦВЕТКОВ (Россия) — 405 (0).
16 (13). БАБИКОВ (Россия) — 320 (0).
28 (33). ГАРАНИЧЕВ (Россия) — 204 (+31).
32 (31). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) — 189 (0).
35 (34). МАЛЫШКО (Россия) — 167 (0).
69 (63). ШОПИН (Россия) — 18 (0).
Спринт (м).
1 (1). М. Фуркад (Франция) — 322 (+48).
2 (3). Ю. Эберхард (Австрия) — 222 (+36).
3 (2). Свендсен (Норвегия) — 207 (+5).
4 (4). Пайффер (Германия) — 198 (+29).
5 (5). Шемп (Германия) — 192 (+32).
6 (6). ШИПУЛИН (Россия) — 170 (+20).
13 (9). ЦВЕТКОВ (Россия) — 126 (0).
19 (14). БАБИКОВ (Россия) — 97 (0).
30 (26). МАЛЫШКО (Россия) — 78 (0).
37 (48). ГАРАНИЧЕВ (Россия) — 59 (+31).
39 (35). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) — 56 (0).
68 (59). ШОПИН (Россия) — 8 (0).
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