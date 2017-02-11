Бабиков: Российские биатлонисты, как птица Феникс, сгорели, но возродимся
Российский биатлонист Антон Бабиков, ставший в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене 49-м, допустив 3 промаха, прокомментировал выступление.
«Вопрос “Что со стрельбой?” очень серьёзный. Со стрельбой сегодня
Эмоциональное состояние было связано с последними стартами. Лично я, наверное, просто не смог собраться на эту гонку. Но мы, как птица Феникс, сгорели, но возродимся. По сравнению с Холменколленом, состояние на чемпионате мира хорошее. Там у меня было западение на последнем круге. Если бы я отстрелял чисто, был бы гораздо выше. Но, главное, мышцы обрели необходимое состояние, что поможет мне в следующих гонках», — передаёт слова Бабикова спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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