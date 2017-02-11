Рукопожатные. Шипулин без медали спринта, но с пожатой рукой

Ожидание физического контакта

Никогда ещё закулисная и окологоночная жизнь двух отдельных спортсменов на чемпионате мира по биатлону не освещалась так подробно. Пресловутая «биатлон фэмили» замерла в ожидании физического контакта и боязливо перешёптывалась: «На награждении не пожали? Нет, там не могли. А на тренировке? Тоже нет, не пересеклись. А пожмут вообще? Вроде обещали, специально для телевидения. Зато они в соцсетях активно общаются. Всё будет хорошо? Да кто же их знает, должно быть». Шёпот этот, правда, немедленно разносился по всему свету, и Антон Шипулин с Мартеном Фуркадом в очередной раз икали.



Мужской спринт в таких условиях становился самой ожидаемой гонкой чемпионата мира. Продолжения конфликта не ждали: Александр Логинов не был заявлен на гонку, а Фуркад с Шипулиным не имели никакого шанса встретиться на дистанции, потому как россиянин стартовал на 50 номеров позже француза. На пристрелке примирения не состоялось, теперь пересечься потенциальные пожиматели рук могли только на пьедестале почёта, а вот это был бы уже предел мечтаний для любителей биатлона. Даже запредел. Там могло случиться всё что угодно.

Негабаритный выстрел

Шипулин начинал под 52-м номером, до него на дистанцию должны были уйти Евгений Гараничев и Антон Бабиков, а сразу после — Максим Цветков. Ещё более поздние стартовые позиции предпочли выбрать все норвежцы — Бьорндален, оба брата Бё и Свендсен. Их ставка делалась на похолодание и глянец. Фуркад с его четвёртым номером ставил против холода и на свои быстрые ноги.



Быстрота Мартена не подводила, это подтверждали контрольные отсечки первого круга, зато первая же пуля на «лёжке» ушла в габарит, а тот не сработал. Гараничев относительно Фуркада шёл не особо быстро, однако оставался третьим. Точная стрельба давала бы ему возможность возглавить гонку, однако и россиянин допустил один промах. Беатрикс, Хофер, Виндиш, Эберхард — все стали посетителями штрафного круга, а лидером стал Ян Савицкий из Казахстана.

Прощание с титулом?

Ещё веселее первая тройка стала выглядеть после точной стрельбы литовца Каукенаса и украинца Семёнова. Первый казаха обошёл, второй показал одно с ним время. Фуркад по ходу второго круга вернул себе предварительное лидерство, но на «стойке» снова промазал. И снова — первым выстрелом. И вот это уже было очень похоже на досрочное сложение полномочий действующего чемпиона мира в этой дисциплине. Все основные соперники ещё были на дистанции, и тот, кто отработал бы на «ноль», почти наверняка опередил бы француза.



Можно было переключаться на вторую стрельбу Гараничева, и россиянин на этот раз отработал безупречно. При этом он всё равно уступал Фуркаду четыре секунды и на медали вряд ли не претендовал. Не претендовал на них и Бабиков: при одном промахе на «лёжке» он ещё и скорость показывал крайне невыразительную. Зато на «стойке» мазали все подряд, так что Гараничев продолжал оставаться уверенно вторым. У болгарина Илиева он выигрывал почти 10 секунд.

Один в поле

И в тот момент, когда Фуркад пересёк финишную черту, в гонку отправился Шипулин. Антон отсечку 1,1 км прошёл с четвёртым времени и двухсекундным отставанием от Мартена, Цветков там же проигрывал французу 6,5 секунд. До первого огневого рубежа оба понемногу удерживали скорость, но на «лёжке» Антон промазал раз, а Максим — два. Для второго это автоматически означало окончание борьбы за медали.



А для первого… Нужно было смотреть, каким будет второй круг Шипулина. Именно на этом отрезке гонки он, обычно, начинал прибавлять, тогда и можно было попробовать судить о его готовности. И, конечно же, точно стрелять стоя. Лидирующий какое-то время Пайффер «стойку» завалил, равняться на него не стоило. После второго рубежа первым вообще стал болгарин Анев.

Всё закончилось для нас

Скорость Шипулина не могла порадовать российских болельщиков. С каждой отсечкой он уступал и Пайфферу, и Фуркаду, но в случае успешной стрельбы всё равно мог бы возглавить гонку. Но он промазал. Два раза.



Вот так для сборной России всё закончилось. Фуркад же продолжал оставаться лидером и ждать норвежцев. Теперь только кто-то из них мог помешать Мартену выиграть спринт с двумя промахами. Анев на финише уступил французу 10 секунд и стал вторым, а Гараничев переместился на пятую строчку. Бьорндален был близок к победе и опередил бы француза, если бы не единственный промах на «стойке». Старший Бё и Свендсен тоже промазали, а вот младший Бё не только классно прошёл первый круг, но ещё и чисто сработал «лёжку».

Двойной удар и историческое рукопожатие

И тут, откуда ни возьмись, выскочил Бенедикт Долль. Его никто не принимал во внимание, а он плевать хотел на такое неуважение. Против двух нолей немца у Фуркада шансов не было никаких. И тут же Бё справился со «стойкой» и опередил Долля на 10 секунд. Впереди был всего один круг, но так ожидаемый Норвегией мороз не пришёл: по разбитой трассе Йоханнес проиграл немцу ровно 11 секунд и упустил такое близкое золото.



Лучший из россиян — Евгений Гараничев, он 10-й. Шипулин в двадцатку не попал, Бабиков может похвастаться местом в топ-50, а Цветкову завтра предстоит хорошенько отдохнуть: в гонке преследования он не выступит.



И да — Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки. Пьедестал почёта оказался для этого не нужен.