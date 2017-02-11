Тихонов: Шипулин и Фуркад поступили по-взрослому. К 30 годам пора ума набраться

«Несомненно, примирение Фуркада и Шипулина — взрослый и правильный поступок. К 30 годам пора уже ума набраться. Но это давно должен был сделать президент федерации биатлона Андерс Бессеберг. Он должен был вмешаться, потому что такая ситуация — позор для международной федерации. Но об этом никто не думает. На сегодняшний день и президент, и исполком абсолютно несостоятельны. Сейчас приеду, буду общаться с иностранной прессой и по этой теме обязательно пройдусь», — передает слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.