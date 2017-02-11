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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 18:36 | Биатлон | Чемпионат.com

Тихонов: Шипулин и Фуркад поступили по-взрослому. К 30 годам пора ума набраться

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал примирительное рукопожатие россиянина Антона Шипулина с французом Мартеном Фуркадом после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал примирительное рукопожатие россиянина Антона <span class=error>Шипулина</span> с французом Мартеном <span class=error>Фуркадом</span> после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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«Несомненно, примирение Фуркада и Шипулина — взрослый и правильный поступок. К 30 годам пора уже ума набраться. Но это давно должен был сделать президент федерации биатлона Андерс Бессеберг. Он должен был вмешаться, потому что такая ситуация — позор для международной федерации. Но об этом никто не думает. На сегодняшний день и президент, и исполком абсолютно несостоятельны. Сейчас приеду, буду общаться с иностранной прессой и по этой теме обязательно пройдусь», — передает слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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