Биатлонисты Шипулин и Фуркад совершили примирительное рукопожатие
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 11 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийские чемпионы по биатлону Антон Шипулин и Мартен Фуркад пожали друг другу руки после спринтерской гонки на чемпионате мира, что стало символическим жестом примирения спортсменов после конфликта, произошедшего в четверг во время смешанной эстафеты. Об этом сообщает
пресс-служба Союза биатлонистов России.
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На церемонии награждения сборной России, которая в четверг завоевала бронзовые награды чемпионате мира в смешанной эстафете, Шипулин и его партнер по команде Александр Логинов не пожали французу руку. После этого Фуркад попытался покинуть церемонию, но вскоре вернулся на пьедестал. Причиной такого поведения стало падение Логинова при передаче эстафеты на заключительном этапе, которое спровоцировал Фуркад. Российские спортсмены посчитали, что француз сделал это намеренно.
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