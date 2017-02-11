Биатлонисты Шипулин и Фуркад совершили примирительное рукопожатие

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На церемонии награждения сборной России, которая в четверг завоевала бронзовые награды чемпионате мира в смешанной эстафете, Шипулин и его партнер по команде Александр Логинов не пожали французу руку. После этого Фуркад попытался покинуть церемонию, но вскоре вернулся на пьедестал. Причиной такого поведения стало падение Логинова при передаче эстафеты на заключительном этапе, которое спровоцировал Фуркад. Российские спортсмены посчитали, что француз сделал это намеренно.