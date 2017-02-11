Долль выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Гараничев — 10-й
Немец Бенедикт Долль одержал победу в спринте на чемпионате мира по биатлону 2017 года, который проходит в Хохфильцене (Австрия).
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Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, а француз Мартен Фуркад замкнул тройку призёров. Лучший российский результат — 10-е место Евгения Гараничева.
|11.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Бенедикт Долль
|Германия
|23.27,4
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+0,7
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+23,1
|4
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+29,5
|5
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+30,7
|6
|Красимир Анев
|Болгария
|+33,5
|7
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+35,3
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+38,4
|9
|Симон Шемп
|Германия
|+40,0
|10
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+45,1
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