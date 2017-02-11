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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 18:18 | Биатлон | Чемпионат.com

Долль выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Гараничев — 10-й

Немец Бенедикт Долль одержал победу в спринте на чемпионате мира по биатлону 2017 года, который проходит в Хохфильцене (Австрия).

Долль выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону Гараничев — 10-й - Фото Увеличить
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Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, а француз Мартен Фуркад замкнул тройку призёров. Лучший российский результат — 10-е место Евгения Гараничева.

1.
Долль Б.
Германия
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Фуркад М.
Франция
11.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Бенедикт Долль Германия 23.27,4
2 Йоханнес Бе Норвегия +0,7
3 Мартен Фуркад Франция +23,1
4 Лоуэлл Бэйли США +29,5
5 Ондржей Моравец Чехия +30,7
6 Красимир Анев Болгария +33,5
7 Юлиан Эберхард Австрия +35,3
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +38,4
9 Симон Шемп Германия +40,0
10 Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +45,1
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