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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 18:27 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: С Фуркадом не пришли к определённому компромиссу, но поняли друг друга

Антон Шипулин прокомментировал примирительное рукопожатие с французом Мартеном Фуркадом.

Антон <span class=error>Шипулин</span> прокомментировал примирительное рукопожатие с французом Мартеном <span class=error>Фуркадом</span>. Увеличить
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«Это вас волнует больше, чем сам спорт? Каждый из нас почерпнул для себя что-то своё. Мы на протяжении двух дней общались, поняли позиции друг друга. Не пришли к определённому компромиссу, но пришли к тому, что мы приехали сюда, чтобы соревноваться и стараться показывать хорошие результаты, а не заниматься политикой. Решили помириться и возобновить нормальные отношения, чтобы состязаться, а потом разбираться», — сказал Шипулин в эфире «Матча».

Напомним, во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руки, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почёта, на который вскоре всё-таки вернулся. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому он ранее в некорректной форме напомнил о его допинговой истории. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно.

1.
Долль Б.
Германия
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Фуркад М.
Франция
11.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Бенедикт Долль Германия 23.27,4
2 Йоханнес Бе Норвегия +0,7
3 Мартен Фуркад Франция +23,1
4 Лоуэлл Бэйли США +29,5
5 Ондржей Моравец Чехия +30,7
6 Красимир Анев Болгария +33,5
7 Юлиан Эберхард Австрия +35,3
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +38,4
9 Симон Шемп Германия +40,0
10 Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +45,1
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал примирительное рукопожатие россиянина Антона Шипулина с французом Мартеном Фуркадом после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
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