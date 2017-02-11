Шипулин: С Фуркадом не пришли к определённому компромиссу, но поняли друг друга

«Это вас волнует больше, чем сам спорт? Каждый из нас почерпнул для себя что-то своё. Мы на протяжении двух дней общались, поняли позиции друг друга. Не пришли к определённому компромиссу, но пришли к тому, что мы приехали сюда, чтобы соревноваться и стараться показывать хорошие результаты, а не заниматься политикой. Решили помириться и возобновить нормальные отношения, чтобы состязаться, а потом разбираться», — сказал Шипулин в эфире «Матча».



Напомним, во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руки, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почёта, на который вскоре всё-таки вернулся. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому он ранее в некорректной форме напомнил о его допинговой истории. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно.