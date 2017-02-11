Шипулин: С Фуркадом не пришли к определённому компромиссу, но поняли друг друга
Антон Шипулин прокомментировал примирительное рукопожатие с французом Мартеном Фуркадом.
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«Это вас волнует больше, чем сам спорт? Каждый из нас почерпнул для себя
Напомним, во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руки, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почёта, на который вскоре
|11.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Бенедикт Долль
|Германия
|23.27,4
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+0,7
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+23,1
|4
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+29,5
|5
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+30,7
|6
|Красимир Анев
|Болгария
|+33,5
|7
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+35,3
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+38,4
|9
|Симон Шемп
|Германия
|+40,0
|10
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+45,1
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