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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 16:32 | Биатлон | Чемпионат.com

Чепиков: Может, Логинову просто дали отдохнуть, не поставив на спринт

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков поделился ожиданиями от мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, который начнётся в субботу, 11 февраля, в 16:45 по московскому времени.

«Гонка должна получиться интересной, потому что много сильных соперников. Для победы нужно будет стрелять без штрафа, и это добавляет психологической нагрузки. Трасса не особо сложная, так что больших разрывов быть не должно. Какими станут наши ребята? Рассуждать до начала гонки неправильно, нужно просто смотреть и наслаждаться.

Решение, что Логинов не побежит, принимал тренерский штаб. Видимо, многое зависит и от самочувствия спортсмена, и от акклиматизации. Там же высота над уровнем моря большая, может, Логинову просто дали отдохнуть. К тому же команда у нас сильная, есть молодые Бабиков, Цветков и Елисеев, есть опытный Гараничев», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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