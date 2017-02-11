Гросс: У Фуркада не было никакого злого умысла в эпизоде с падением Логинова

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков поделился ожиданиями от мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, который начнётся в субботу, 11 февраля, в 16:45 по московскому времени.