Гросс: У Фуркада не было никакого злого умысла в эпизоде с падением Логинова
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс заявил, что француз Мартен Фуркад, по его мнению, не специально толкнул россиянина Александра Логинова при смене этапа в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
«Это была обычная гоночная ситуация, никакого злого умысла со стороны Фуркада. Сейчас мы должны поговорить и разрешить ситуацию дипломатически», — приводит слова Гросса DPA.
Напомним, что после гонки Гросс признался, что не видел эпизода с падением Логинова.
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