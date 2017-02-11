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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 15:14 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев: Шипулин и Фуркад активно переписываются в социальных сетях

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал об общении лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада.

«Между спортсменами идёт активная переписка в социальных сетях. Возможно, сегодня состоится историческое рукопожатие, но ещё непраздный вопрос: кто перед кем должен извиняться», — сказал Губерниев в эфире программы «Все на матч».

Напомним, что на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене Шипулин и его партнёр по команде Александр Логинов отказались пожимать руку Фуркаду, после чего тот досрочно ушёл с пьедестала.
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