Губерниев: Шипулин и Фуркад активно переписываются в социальных сетях
Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал об общении лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада.
«Между спортсменами идёт активная переписка в социальных сетях. Возможно, сегодня состоится историческое рукопожатие, но ещё непраздный вопрос: кто перед кем должен извиняться», — сказал Губерниев в эфире программы «Все на матч».
Напомним, что на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене Шипулин и его партнёр по команде Александр Логинов отказались пожимать руку Фуркаду, после чего тот досрочно ушёл с пьедестала.
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