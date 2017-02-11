Губерниев: Шипулин и Фуркад активно переписываются в социальных сетях

«Между спортсменами идёт активная переписка в социальных сетях. Возможно, сегодня состоится историческое рукопожатие, но ещё непраздный вопрос: кто перед кем должен извиняться», — сказал Губерниев в эфире программы «Все на матч».



Напомним, что на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене Шипулин и его партнёр по команде Александр Логинов отказались пожимать руку Фуркаду, после чего тот досрочно ушёл с пьедестала.