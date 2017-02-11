Часть первая. Про злопамятного обманщика Мартена Фуркада

Инстаграм Мартена Фуркада опухает от русской ненависти, а наша дружная биатлонная семья больше не берет его за руку. Но француз заслужил свой ад и бан. На это есть минимум десять причин. Как десять выстрелов в спринтерской гонке. И один точнее другого.



Первое. Мартен — чемпион. До такой степени, что в некоторых гонках в знак протеста может выкурить пару сигарет перед финишем или съесть кусок вонючего французского сыра. Это убивает интерес к биатлону и бесит нас.



Второе. Мартен — клоун. Научился снимать лыжи на ходу, дарит болельщикам золотые медали, победно кривляется еще на стрельбище, а потом пишет об этом в соцсетях или колонках для французской прессы. Биатлонные странички выглядят симпатично еще и потому, что Фуркад умён, образован и хорошо выглядит. Это раздражает ещё сильнее.



Третье. Мартен под климатическим допингом. Братья родились в горах на границе с Испанией. Это непонятное нам место, где можно одновременно, на идеальных трассах, в любое время года и с лучшей экипировкой тренироваться на велосипеде и лыжах, а заканчивать работу купанием в море.



Наши парни, в отличие от Мартена, всегда жили честно. Ездили на замороженных сибирских плацкартах вместе с беднеющими тренерами, годами не видели патронов и нормальных лыж. Получившему такое преимущество Фуркаду вообще не стыдно открывать рот?! Нервирует до невозможности.



Четвёртое. Мартен — обманщик. Мы-то знаем, на какой гадости Фуркад лечил мононуклеоз. Хотя стоп, он выиграл всё ещё до болезни. Хватит это терпеть.



Пятое. Мартен злопамятен. Болезненная самовлюбленность точно вбила ему в голову фамилию биатлониста, которого российские тренеры называли более талантливым. Александр Логинов должен был всех порвать ещё в 2015-м, но в его моче нашли эритропоэтин. Это точно был заговор против России, который удивительным образом сыграл именно за французского труса.

Цитата Мы-то знаем, какой гадостью Фуркад лечил мононуклеоз. Хотя стоп, он выиграл всё ещё до болезни. Хватит это терпеть.

Шестое. Мартен не заслуживает прощения. Грехи ведь можно по-христиански отпустить. Но когда подонок напоминает в Инстаграме человеку, употреблявшему допинг, что он употреблял допинг — думать об амнистии как-то стыдно. Логинова, кстати, тоже прощать не будем, потому что виноватым он себя не считает, через прессу не извиняется, антидопинговые семинары не проводит. Чисты и наши врачи, тренеры и чиновники. Так что лай, Фуркад, сколько хочешь, но знай, собака: наш чистый караван идёт.



Седьмое. Мартен тупо завистлив. Вот один раз нашли ЭПО у Кати Юрьевой, но мы все её поддержали, а болельщики вообще подарили любимой спортсменке Большой хрустальный глобус. Через два года, правда, случился повторный случай. Но ничего, так бывает, зато у девушки и ее тренеров, судя по Инстаграму, сейчас все хорошо. Мы знаем, что такое уважение к людям, Фуркадишка.



Восьмое. Мартен — подлец. Только психически большой человек может убежать с пьедестала после того, как ему не пожмут руку. Причем, наши парни (девушки пожали) только показали истеричке свои намерения, а та уже спрыгнула и убежала в сторону леса. Фуркаду надо запомнить, что мы, русские, не позволим обыгрывать Шипулина хитрыми методами, даже если они разрешены правилами. Пусть сдается сразу, финишный тормоз.



Девятое. Мартен просто свинья. Только чистая сволочь могла подрезать нашего Логинова так хитро и подло, что сам факт подножки уже два дня не могут доказать.



И десятое. Контрольный в голову. Вслед за Фуркадом мы отыщем новых врагов, объединимся в русском негодовании, превратимся в рыцарей чести и совести, оседлаем «свинью» и в таком виде отправим наш биатлон в светлое будущее побед и рейтингов. В биатлонный рай.

Часть вторая. Про биатлон. Про унылый российский биатлон

Но рай у нас впереди. Он будет потом. А российский биатлон нынче уныл до невозможности. Дмитрий Губерниев и его программа последние два года пытались сделать хоть что-то, но это вызывало мало интереса. Пихлер бежал из России с миллионом евро и замечательно чувствует себя в горах Рупольдина — катается на велике, худеет, качает пресс и тратит заработанные деньги, иногда, возможно, угорает над Губерниевым за пивком со своим братом.

Цитата Слова о насильственном «закрытии» Губерниева – это, наверное, главная дичь прошлого года.

Шипулин, каким бы он классным не был, так и не стал соперником Фуркада. Не получилось. Вся остальная команда и девушки, выступали так, что даже ноль медалей на прошлом чемпионате мира никого не удивил. Это было, скажем так, малоинтересно. Биатлон становился спортом-середняком, который год за годом руководство задвигало в тень. Слова о насильственном «закрытии» Губерниева — это, наверное, главная дичь прошлого года.





Фуркад, по сути, не сделал ничего серьёзного. Несколько раз напомнил, что Александр Логинов употреблял допинг. Наверное, это некрасиво, если бы не один факт — Александр Логинов правда употреблял допинг. И троллить его, по этому поводу вполне нормально. И даже бороться за чистый спорт — тоже.



Фуркад не требовал снять всю сборную России, хотя шло расследование. Его пару раз неправильно перевели. Фуркад, опять же, абсолютно по правилам обыграл Антона Шипулина на финише. Простое правило — занимать дорожку до елок. Фуркад сам сказал, что финиширует хуже, он вёл борьбу на хитрость и выиграл её. Это все равно, что играть в футбол все 90 минут и обижаться на то, что Зидан, никогда не отличавшийся скоростью, сделал марсельскую рулетку, подставил спину и упал в штрафной.



Фуркад, наконец, якобы сбил Логинова. Только это до сих пор не смог доказать ни повтор, ни Логинов, ни тренеры. Тут можно говорить о чем угодно, но, посмотрите, как уже передавший эстафету Логинов медленно едет вперёд и не сворачивает к бортику. Его в этом месте просто не должно было быть.

Цитата Фуркад совершил несколько поступков, которые могут доказать тот факт, что он – свинья. Для нас. Для всего мира свинья по-прежнему Логинов.

Фуркад сделал несколько поступков, которые могут доказать тот факт, что он — свинья. Для нас. Для всего мира-то свинья по-прежнему Логинов. Но он кормит нас, кормит Логинова. Обсуждениями, кликами. Он не сделал ничего страшного, только то, что делает каждый в коммерчески успешных шоу. Это надо монетизировать и использовать, а не орать в пустоту.



А теперь о мотивах. Мы ведь все тут ведем борьбу с допингом, с нетерпимость. Но у нас, к сожалению, ради бизнеса на ринг выходит боксёр, пойманный на допинге. У нас, опять же, продолжает выступать Логинов. Он вернулся, и мальчик, может, и не виноват. Но я не слышал ни о раскаянии, не увидел его антидопинговых лекций, не знал, где он тренируется, хотя это ему запрещено. Зато, в принципе, я мог спокойно поговорить с Фуркадом. Услышать, как он рос, как у него получалось стать сильным.



С Логиновым говорить было невозможно, и в лично моем мире он не более соотечественник, чем Мартен Фуркад. И я не понимаю, почему должен переживать за Логинова больше, чем за Фуркада.



И понимать не хочу.

Дмитрий Егоров