Чепиков: Российские биатлонисты в хорошей форме, но психология может сказаться

В субботу в спринтерской гонке у мужчин примут участие Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Антон Шипулин и Максим Цветков. В четверг Шипулин повздорил с французом Мартеном Фуркадом после смешанной эстафеты. На церемонии награждения россияне Александр Логинов и Шипулин отказались пожать руку Фуркаду, после чего тот демонстративно покинул пьедестал. Позже Шипулин заявил, что потерял всякое уважение к французскому спортсмену.

«На чемпионате мира все решают нюансы и текущее состояние на этот день, трудно прогнозировать сегодняшнюю гонку. У нас команда в хорошем состоянии, единственное — это какие-то психологические моменты могут вмешаться. Особенно после ситуации с Фуркадом. Гонки проходят на среднегорье, многое, к тому же, будут решать погодные условия», — сказал Чепиков по телефону.

В четверг победу в гонке одержала сборная Германии, французы стали вторыми, а россияне — третьими. Перед четвертым этапом Логинов, уже передавший эстафету, упал после контакта со стартующим Фуркадом. На финише гонки француз подрезал Шипулина, не нарушив при этом правила.

«Видно, что Фуркад настроен агрессивно, вел себя так и на дистанции, и после. Чтобы понимать эту ситуацию, конечно, нужно быть там. Даже не знаю, преднамеренно он оттолкнул Логинова или это было случайно. Здесь уже большую роль играет спортивная этика. Мне бы хотелось, чтобы спортсмены были более выдержанными и не допускали излишне эмоциональных высказываний», — добавил собеседник агентства.