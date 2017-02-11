Старых: Дальмайер меня нормально поприветствовала
Российская биатлонистка Ирина Старых заявила, что не верила в свое возвращение в состав сборной России, а также отметила, что, несмотря на допинговую ситуацию в стране, не ощущает негатива в свою сторону.
Россиянка заняла 24-е место в спринте на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.
— Вы верили, что после дисквалификации сможете вернуться в сборную России?
— Я поставила перед собой цель сначала попасть на чемпионат Европы, — цитирует «Тюменская арена» Старых. — После трехлетнего перерыва не представляла, на каком уровне я буду находиться. Конечно, мечтала о чемпионате мира, но это было
— Негативная ситуация вокруг российского биатлона не отвлекает?
— Я не обращаю на это внимания. Со стороны соперниц
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