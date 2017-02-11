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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28739027/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 11:39 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Старых: Дальмайер меня нормально поприветствовала

Российская биатлонистка Ирина Старых заявила, что не верила в свое возвращение в состав сборной России, а также отметила, что, несмотря на допинговую ситуацию в стране, не ощущает негатива в свою сторону.

Россиянка заняла 24-е место в спринте на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.

— Вы верили, что после дисквалификации сможете вернуться в сборную России?

— Я поставила перед собой цель сначала попасть на чемпионат Европы, — цитирует «Тюменская арена» Старых. — После трехлетнего перерыва не представляла, на каком уровне я буду находиться. Конечно, мечтала о чемпионате мира, но это было чем-то невероятным. В мыслях представляла, как выйду на старт в Хохфильцене, но поверить в это не могла. После удачного выступления на чемпионате Европы закралась мысль о попадании в основную сборную.

— Негативная ситуация вокруг российского биатлона не отвлекает?

— Я не обращаю на это внимания. Со стороны соперниц какого-то негатива к себе я не ощущаю. Да, встречаю косые взгляды, но мне они неинтересны. После финиша я поздравила немку Лауру Дальмайер со вторым местом. Она меня нормально поприветствовала. Габриэлу Коукалову после победы я не встретила.
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