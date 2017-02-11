Старых: Дальмайер меня нормально поприветствовала

Россиянка заняла 24-е место в спринте на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.

— Вы верили, что после дисквалификации сможете вернуться в сборную России?

— Я поставила перед собой цель сначала попасть на чемпионат Европы, — цитирует «Тюменская арена» Старых. — После трехлетнего перерыва не представляла, на каком уровне я буду находиться. Конечно, мечтала о чемпионате мира, но это было чем-то невероятным. В мыслях представляла, как выйду на старт в Хохфильцене, но поверить в это не могла. После удачного выступления на чемпионате Европы закралась мысль о попадании в основную сборную.

— Негативная ситуация вокруг российского биатлона не отвлекает?