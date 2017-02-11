Давай пожмем друг другу руки. Фуркад и Шипулин снова выходят на лыжню

ПОМИРЯТСЯ ИЛИ НЕТ?

Примирительного рукопожатия Шипулина и Фуркада в пятницу так и не случилось — тренировались спортсмены, по словам главного тренера россиян Александра Касперовича, на разных трассах, а потом разъехались по разным гостиницам. Позвать французов на чашку чая российская команда только собралась, но пока еще план не осуществила. И сегодня спортсмены встретятся впервые с момента скандального награждения, когда Логинов и Шипулин не пожали руки лидеру общего зачета после двух очень неоднозначных его поступков во время смешанной эстафеты.

Состоится ли примирение сторон после финиша, особенно, если оба спортсмена окажутся по соседству на пьедестале? Газета L'Equipe рассказывает, что Фуркад накануне отказался говорить на эту тему и попросил не нагнетать и без того непростую ситуацию. Поначалу издание предположило, что Мартен специально ушел на другую трассу, чтобы не встречаться с Шипулиным, но старший тренер французской команды Стефан Ботье эту версию опроверг, а заодно отметил, что последствия скандала его подопечного не беспокоят.

Сестра Шипулина, выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина, уверена, что в течение ближайших дней отношения между спортсменами вряд ли наладятся. «Думаю, в Хохфильцене примирения не случится. Тут дело принципа. Антон и Мартен многие годы серьезно боролись друг с другом — но исключительно на лыжне. Сейчас ситуация переходит на другой уровень», — сказала накануне Кузьмина.

Впрочем, в четверг после смешанной эстафеты Фуркада уговорами вернули на пьедестал, а затем в Твиттере Международного союза биатлонистов (IBU) появилось недвусмысленное замечание о необходимости уважать друг друга, вполне возможно, что соперники не пойдут на то, чтобы и дальше раздувать конфликт.

Поэтому в случае успешного выступления обоих рукопожатие и улыбки, по крайней мере, на камеру мы сегодня увидим. Но есть теоретические расклады, при котором один из биатлонистов или даже оба на пьедестале не окажутся — интересно, как будет развиваться ситуация тогда? В общем, у болельщиков как минимум на один повод больше понаблюдать за сегодняшней мужской спринтерской гонкой.

КТО, КРОМЕ ФУРКАДА?

Правда, сегодня на лыжне они не пересекутся — Фуркад выбрал себе четвертый стартовый номер, Шипулин стартует 52-м, а Логинов и вовсе пропускает эту гонку. Безоговорочным фаворитом будет, разумеется, француз, который возглавляет зачет спринтов с весьма уверенным отрывом, а из пяти прошедших в сезоне гонок четыре он выиграл. У Шипулина за шесть этапов Кубка мира было два подиума в этой дисциплине — серебро и бронза, а также скромное седьмое место в зачете спринтов. Личное золото мирового форума по-прежнему остается мечтой российского спортсмена, и, возможно, ссора с Фуркадом станет для Шипулина дополнительным стимулом.

Что касается других потенциальных медалистов, неплохие шансы на успех в первой мужской личной гонке у норвежца Эмиля Хегле Свендсена, также в спор за награды может вступить один из лидеров общего зачета Симон Шемп, у которого уже есть золото смешанной эстафеты, а вот личных наград чемпионатов мира в карьере еще не было. Вмешаться в расклад может попробовать и итальянец Доминик Виндиш, и норвежец Тарьей Бе, и хозяин трассы Юлиан Эберхард. К тому же, пока неочевидно, что подготовит к спринту самый титулованный и опытный биатлонист пелотона Оле Эйнар Бьорндален, который каждый год чем-то удивляет своих болельщиков.

Кроме Шипулина, в составе российской команды заявлены Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Максим Цветков. Участие последних двух в гонке сомнений не вызывало — оба спортсмена очень неплохо смотрятся по сезону. Однако если учесть, что тренерский штаб, скорее всего, планирует Логинова на индивидуальную гонку, то и участие Гараничева в спринте выглядит вполне понятно. При хорошем самочувствии и в отсутствии ошибок Бабиков и Цветков способны показать высокие результаты.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 11 февраля, 16.45. Мужчины. Спринт

ТВ — «Первый канал», «Евроспорт 1» и «Матч! Арена».