Букмекеры оценили шансы Шипулина выиграть спринт

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Евгений Гараничев выйдет на старт под 9-м стартовым номером, Антон Бабиков — под 29-м. Антон Шипулин и Максим Цветков уйдут в гонку друг за другом — 52-м и 53-м.



Аналитики считают фаворитом француза Мартена Фуркада (1.95), следом идут норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Тарьей Бё, немец Симон Шемпп и россиянин Антон Шипулин (по 10.0, 10%).



Поставить на Евгения Гараничева можно за 75.0, а на Максима Цветкова — за 100.0.