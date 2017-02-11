Букмекеры оценили шансы Шипулина выиграть спринт
Букмекерские компании обновили линию на победителя спринтерской гонки чемпионата мира в Хохфильцене, которая пройдёт 11 февраля (начало — в 16:45 мск).
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Евгений Гараничев выйдет на старт под 9-м стартовым номером, Антон Бабиков — под 29-м. Антон Шипулин и Максим Цветков уйдут в гонку друг за другом — 52-м и 53-м.
Аналитики считают фаворитом француза Мартена Фуркада (1.95), следом идут норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Тарьей Бё, немец Симон Шемпп и россиянин Антон Шипулин (по 10.0, 10%).
Поставить на Евгения Гараничева можно за 75.0, а на Максима Цветкова — за 100.0.
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