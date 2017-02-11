Александр Привалов: Скандал скажется и на Фуркаде, и на Логинове
Александр Привалов — о ситуации на чемпионате мира.
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Заслуженный тренер СССР, серебряный призер Олимпийских игр 1964 Александр Привалов заявил, что отстранение Екатерины Глазыриной в день гонки является следствием небрежного отношения к сборной России и отметил, что инцидент между Мартеном Фуркадом и россиянами может сказаться на результатах мужского спринта. Последний выстрел Старых. Минус Глазырина, плюс Услугина.
ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ В ПСИХОЛОГИИ
— Поделитесь впечатлениями от итогов женского спринта на чемпионате мира.
— Конечно, хотелось бы видеть лучшие результаты от наших девушек, но лично для меня такое выступление ожидаемо. Пока мы находимся не в оптимальных кондициях, в связи с чем возникает очень много вопросов к нашей команде. Девушки показали те результаты, к которым готовы на данный момент. Им было тяжело, хотя они стреляли неплохо. Отмечу, что Услугина, которая заменила Глазырину, стала лучшей среди наших биатлонисток.
— Вас удивил этот факт?
— Хотелось, чтобы и другие девушки выступили лучше. Конкуренция у женщин гораздо выше, чем у мужчин. Вы видите, какая плотность результатов по итогам гонки. На призовые места очень много претенденток, поэтому нашим девушкам пришлось сложно в борьбе. Лично у меня была надежда на Акимову, что она отстреляет по нулям и, может быть, у нее получится зацепиться за медаль. Но этого, к сожалению, не произошло.
Немаловажным фактором является влияние на наших девушек психологической обстановки, которая складывается
ОТСТРАНЕНИЕ ГЛАЗЫРИНОЙ — НЕБРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
— Как вы отнеслись к отстранению Глазыриной незадолго до старта спринта?
— Андерс Бессеберг (президент Международного союза биатлонистов (IBU) — Прим. «СЭ»), скорее всего,
— Какие надежды связываете с мужским спринтом?
— Скандальная ситуация между Фуркадом и Логиновым скажется и на том, и на другом. Хотят они того или нет — все равно переживают. Они будут стараться
— Как думаете, Фуркад помирится с нашими биатлонистами или ждете развития ситуации?
— Только время лечит любую болезнь. Но я хочу сказать, что не согласен с нашими ребятами, которые не пожали руку Фуркаду на церемонии награждения. Француз может быть прав или не прав. Он говорит, что выступает за чистоту в спорте и те, кто принимают допинг — обманщики, поэтому он с ними борется. Со временем все это успокоилось бы. А награждение транслировалось по всему миру и миллионы людей это видели. Этот момент получился безграмотным. Такие вещи делать нельзя. Подобные вопросы надо решать мирно. Можно было пригласить команды, поговорить, накрыть стол, попеть песни и было бы все нормально. А сейчас и у Фуркада, и у Шипулина остался неприятный осадок от всего этого.
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