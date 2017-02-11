Александр Привалов: Скандал скажется и на Фуркаде, и на Логинове

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Заслуженный тренер СССР, серебряный призер Олимпийских игр 1964 Александр Привалов заявил, что отстранение Екатерины Глазыриной в день гонки является следствием небрежного отношения к сборной России и отметил, что инцидент между Мартеном Фуркадом и россиянами может сказаться на результатах мужского спринта. Последний выстрел Старых. Минус Глазырина, плюс Услугина.

ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ В ПСИХОЛОГИИ

— Поделитесь впечатлениями от итогов женского спринта на чемпионате мира.

— Конечно, хотелось бы видеть лучшие результаты от наших девушек, но лично для меня такое выступление ожидаемо. Пока мы находимся не в оптимальных кондициях, в связи с чем возникает очень много вопросов к нашей команде. Девушки показали те результаты, к которым готовы на данный момент. Им было тяжело, хотя они стреляли неплохо. Отмечу, что Услугина, которая заменила Глазырину, стала лучшей среди наших биатлонисток.

— Вас удивил этот факт?

— Хотелось, чтобы и другие девушки выступили лучше. Конкуренция у женщин гораздо выше, чем у мужчин. Вы видите, какая плотность результатов по итогам гонки. На призовые места очень много претенденток, поэтому нашим девушкам пришлось сложно в борьбе. Лично у меня была надежда на Акимову, что она отстреляет по нулям и, может быть, у нее получится зацепиться за медаль. Но этого, к сожалению, не произошло.

Немаловажным фактором является влияние на наших девушек психологической обстановки, которая складывается из-за большого желания завоевать медаль. Это желание является дополнительной психологической нагрузкой. Не случайно Услугина выступила успешно. Ирина приехала, ее неожиданно поставили на гонку. Она не думала ни о каких результатах, а постаралась показать все, на что способна. А над другими девушками довлела цель занять хорошее место или бороться за медаль. И в какой-то момент они из-за этого допускали ошибки: или зацеливались или раньше стреляли.

ОТСТРАНЕНИЕ ГЛАЗЫРИНОЙ — НЕБРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

— Как вы отнеслись к отстранению Глазыриной незадолго до старта спринта?

— Андерс Бессеберг (президент Международного союза биатлонистов (IBU) — Прим. «СЭ»), скорее всего, что-то намудрил или специально это сделал, но такого не должно быть. Все это делается заблаговременно, иначе сборная ставится в сложные условия. Хорошо, что наша команда успела пригласить Услугину и она приехала. Я считаю, что это отстранение является небрежным отношением к сборной России. Никто даже не посчитался с нашей командой. Бессеберг был нормальный мужик, но после этой ситуации у меня изменилось отношение к нему.

— Какие надежды связываете с мужским спринтом?

— Скандальная ситуация между Фуркадом и Логиновым скажется и на том, и на другом. Хотят они того или нет — все равно переживают. Они будут стараться что-то доказать друг другу. Даже не в борьбе за медали, а в борьбе между собой. Это сделает их состояние очень напряженным. Кто выдержит — посмотрим. Но мои основные надежды в спринте связаны с Шипулиным. Думаю, он справится с нервами. Что касается остальных наших ребят — все будут стараться. Самое главное, чтобы они не перегорели в стрельбе.

— Как думаете, Фуркад помирится с нашими биатлонистами или ждете развития ситуации?

— Только время лечит любую болезнь. Но я хочу сказать, что не согласен с нашими ребятами, которые не пожали руку Фуркаду на церемонии награждения. Француз может быть прав или не прав. Он говорит, что выступает за чистоту в спорте и те, кто принимают допинг — обманщики, поэтому он с ними борется. Со временем все это успокоилось бы. А награждение транслировалось по всему миру и миллионы людей это видели. Этот момент получился безграмотным. Такие вещи делать нельзя. Подобные вопросы надо решать мирно. Можно было пригласить команды, поговорить, накрыть стол, попеть песни и было бы все нормально. А сейчас и у Фуркада, и у Шипулина остался неприятный осадок от всего этого.