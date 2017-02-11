Услугина: В Хохфильцен приехала с корабля на бал
Российская биатлонистка Ирина Услугина отметила, что на чемпионат мира в Хохфильцен прибыла только утром.
Спортсменка была запасной и заменила Екатерину Глазырину, которую IBU остранил до выяснения обстоятельств. Услугина стала лучшей из россиянок в спринте, заняв 15-е место.
— Честно, вы рассчитывали на выступление на чемпионате мира?
— Конечно! Именно для чемпионата мира мы тренируемся столько времени… Всегда нужно быть готовыми к гонке, даже если ты запасной.
— На пристрелке не волновались?
— Нет, но, может быть, я выглядела немного уставшей. Была утренняя тренировка, потом переезд из итальянского Риднау. Не так далеко от Хохфильцена, но все же. На гонку приехала утром перед стартом. С корабля на бал!
— Своим выступлением довольны?
— Определенно, да. Я очень довольна и стрельбой, и ходом. Первые два месяца года мне давались очень тяжело, но сейчас,
— Какую задачу будете ставить перед гонкой преследования?
— Подняться выше занятой позиции в спринте!
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