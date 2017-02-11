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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 10:40 | Биатлон | Чемпионат.com

Зуманн поддержал Фуркада в конфликте с Логиновым

Известный в прошлом австрийский биатлонист Кристоф Зуманн прокомментировал инцидент, произошедший в смешанной эстафете на ЧМ-2017 в Хохфильцене.

Во время гонки француз Мартен Фуркад стал виновником падения россиянина Александра Логинова, которому он ранее в некорректной форме напомнил о его допинговой истории.

«Он сделал это специально? Просто смешно! Если бы Фуркад хотел сбить Логинова специально, то просто толкнул бы его сразу на передаче эстафеты. Фуркад — звезда, поэтому имеет право высказывать своё мнение. А русские могли бы не ставить Логинова в эстафету и тем самым подать правильный сигнал.

Знаю, что это решение принимали не тренеры. В игру вступила политика», — приводит слова Зуманна Standard.
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