Зуманн поддержал Фуркада в конфликте с Логиновым

Во время гонки француз Мартен Фуркад стал виновником падения россиянина Александра Логинова, которому он ранее в некорректной форме напомнил о его допинговой истории.



«Он сделал это специально? Просто смешно! Если бы Фуркад хотел сбить Логинова специально, то просто толкнул бы его сразу на передаче эстафеты. Фуркад — звезда, поэтому имеет право высказывать своё мнение. А русские могли бы не ставить Логинова в эстафету и тем самым подать правильный сигнал.



Знаю, что это решение принимали не тренеры. В игру вступила политика», — приводит слова Зуманна Standard.