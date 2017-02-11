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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
11 февраля 2017, 10:40 | Биатлон | Чемпионат.com

Алябьев: То, как Фуркад ведёт себя по отношению к Логинову, — просто скотство

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал конфликт, возникший между российскими биатлонистами Александром Логиновым и Антоном Шипулиным и французом Мартеном Фуркадом.

9 февраля во время награждения сборной России, занявшей третье место в смешанной эстафете, Шипулин и Логинов не пожали Фуркаду руки, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почёта, на который вскоре всё-таки вернулся. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому он ранее в некорректной форме напомнил о его допинговой истории.

«Мартен Фуркад мне как человек, мягко говоря, не симпатичен. То, как он ведёт себя по отношению к Логинову, это просто скотство. Александр честно отбыл дисквалификацию. Совершенно справедливо попал в состав на чемпионат. Причём, наши тренеры ведь ещё и не хотели его включать, всё оглядывались на Европу: а поймут ли их, а не случится ли чего? Эта наша вечная оглядка на Запад!

То, что Шипулин не подал Фуркаду на награждении руку — это стыд и позор. Недостойное поведение Антона. Как бы кто ни вёл себя по отношению к тебе или твоим товарищам, ты сам должен быть безукоризненным в поведении, не давать повода. Шипулин, к сожалению, его дал», — приводит слова Алябьева «Свободная пресса».
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