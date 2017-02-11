Алябьев: То, как Фуркад ведёт себя по отношению к Логинову, — просто скотство
Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал конфликт, возникший между российскими биатлонистами Александром Логиновым и Антоном Шипулиным и французом Мартеном Фуркадом.
9 февраля во время награждения сборной России, занявшей третье место в смешанной эстафете, Шипулин и Логинов не пожали Фуркаду руки, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почёта, на который вскоре
«Мартен Фуркад мне как человек, мягко говоря, не симпатичен. То, как он ведёт себя по отношению к Логинову, это просто скотство. Александр честно отбыл дисквалификацию. Совершенно справедливо попал в состав на чемпионат. Причём, наши тренеры ведь ещё и не хотели его включать, всё оглядывались на Европу: а поймут ли их, а не случится ли чего? Эта наша вечная оглядка на Запад!
То, что Шипулин не подал Фуркаду на награждении руку — это стыд и позор. Недостойное поведение Антона. Как бы кто ни вёл себя по отношению к тебе или твоим товарищам, ты сам должен быть безукоризненным в поведении, не давать повода. Шипулин, к сожалению, его дал», — приводит слова Алябьева «Свободная пресса».
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