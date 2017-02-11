Стрельба на поражение

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Это уже второй скандал на чемпионате мира по биатлону вокруг нашей команды — вслед за инцидентом с участием Мартена Фуркада, Александра Логинова и Антона Шипулина, который произошел в четверг.

Всего за два стартовых дня биатлонный чемпионат мира по своей скандальности достиг беспрецедентных масштабов. Такое ощущение, что руку к качественному разогреву турнира приложили и Международный союз биатлонистов (IBU) с оргкомитетом. Как еще объяснить то, что австрийская полиция решила устроить специальную пресс-конференцию, посвященную обнаруженным медицинским отходам сборной Казахстана прямо накануне старта смешанной эстафеты, если шприцы и пустые ампулы были найдены еще в конце января?

Разборки Шипулина с Фуркадом и вовсе накалили градус до предела. Казалось, хотя бы день женского спринта пройдет относительно спокойно. Куда там!

В пятницу российскую делегацию оповестили о том, что Глазырина временно отстранена от соревновательной деятельности на основании доклада Макларена. Любопытно, но Виталий Норицын, тренер женской команды, еще утром не был в курсе ситуации. Эта информация застала наш тренерский штаб врасплох едва ли не по дороге на стадион. Этим и объясняется сумбурный комментарий главного тренера Александра Касперовича, который на утренней мужской тренировке сказал, что замена Глазыриной на Ирину Услугину — тактический ход.

Почему IBU решил раскрыть карты прямо накануне гонки, остается только догадываться. Ведь причастность Глазыриной к докладу Макларена просчитывалась давно. На специально созданном сайте, где содержится переписка экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, описан следующий эпизод: некая спортсменка «попалась» еще на «Ижевской винтовке», потом ее сняли с этапа Кубка мира в Антерсельве, но взяли на Олимпийские игры, однако в эстафету там не поставили. По критериям под описание подходят две спортсменки: Глазырина и Ольга Подчуфарова. При этом в околобиатлонной тусовке уже давно говорили, что речь в докладе именно о Екатерине.

Предпринимали ли какие-то действия в этой связи в Союзе биатлонистов России (СБР) — неизвестно. Наверное, нет. По крайней мере Глазырина спокойно участвовала в следующих этапах Кубка мира. Возможно, медлительность IBU в принятии решения восприняли как добрый знак. Однако и предсказать нынешние события было реально. Сама собой такая тема исчезнуть не могла. Другое дело, что она могла быть раскрыта в более спокойное время. Хотя бы не по ходу главного старта сезона, когда к биатлону приковано внимание всего мира.

Увы. Российский спорт вновь выставлен в черном свете. Не исключено, что такой ход — ответ IBU на нежелание Тюмени добровольно отказываться от чемпионата мира-2021. Временное отстранение Глазыриной — серьезный козырь противников его проведения в нашей стране. И в ближайшие дни кто-то из зарубежных спортсменов наверняка нелицеприятно выскажется по этому поводу.

Очевидно, что впереди для нашей команды тяжелейший с эмоциональной точки зрения турнир. Как будет выступать женская сборная — вообще малопонятно. В ее расположении осталось всего пять спортсменок: Подчуфарова, Услугина, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ирина Старых. При этом Услугина участвовала во вчерашней гонке с чистого листа — ее выступление в спринте совершенно не планировалось. Подчуфарова никак не может выкарабкаться из функциональной ямы, в которую угодила по ходу прошлого сезона. Старых свою последнюю гонку в рамках Кубка мира провела три года назад — еще до дисквалификации.

Как будет выкручиваться российская команда — остается только гадать. Как и над тем, сколько еще скандалов нам придется пережить во время этого чемпионата мира.

Владимир ИВАНОВ.