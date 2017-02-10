Губерниев: Отстраненная биатлонистка Глазырина покинула расположение сборной России
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Временно отстраненная Международным союзом биатлонистов (IBU) от соревнований Екатерина Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения обстоятельств. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем Instagram.
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IBU объявил об отстранении россиянки в пятницу, причиной данного решения стали данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Спортсменка входила в состав сборной России на чемпионат мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.
«Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения обстоятельств, — написал Губерниев. — Отстранение временное, факт употребления допинга надо доказать. Катя, держись, верим в твою невиновность».
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