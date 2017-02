Губерниев: Отстраненная биатлонистка Глазырина покинула расположение сборной России

Катя Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения всех обстоятельств!!Отстранение временное,факт приема допинга надо доказать!!Кто царапал пробирки????Катя держись,Верим в Невиновность!!!!!Ты ещё вернёшься и всех победишь!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️???????????????????????????????????????????????????????

A photo posted by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on Feb 10, 2017 at 10:41am PST