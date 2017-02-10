Российские биатлонисты Гараничев, Шипулин, Бабиков и Цветков выступят в спринте на ЧМ
МОСКВА, 10 фев —
Р-Спорт. Российские биатлонисты Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Антон Шипулин и Максим Цветков примут участие в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
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Гонка состоится в субботу и начнется в 16:45 по московскому времени.
Гараничев выйдет на старт под девятым номером, Бабиков под 29-м, Шипулин стартует 52-м, а Цветков в стартовом протоколе 53-й.
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