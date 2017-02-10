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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 21:53 | Биатлон | Р-Спорт

Российские биатлонисты Гараничев, Шипулин, Бабиков и Цветков выступят в спринте на ЧМ

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт. Российские биатлонисты Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Антон Шипулин и Максим Цветков примут участие в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Российские биатлонисты Евгений <span class=error>Гараничев</span> Антон <span class=error>Бабиков</span> Антон <span class=error>Шипулин</span> и Максим Цветков примут участие в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (<span class=error>СБР</span>). Увеличить
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Гонка состоится в субботу и начнется в 16:45 по московскому времени.

Гараничев выйдет на старт под девятым номером, Бабиков под 29-м, Шипулин стартует 52-м, а Цветков в стартовом протоколе 53-й.
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