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10 февраля 2017, 21:36 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Ольга Зайцева: Пихлер всегда знал, что я и Глазырина делаем

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в эфире передачи «Все на матч» прокомментировала высказывание бывшего тренера сборной России Вольфганга Пихлера о Екатерине Глазыриной.

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга <span class=error>Зайцева</span> в эфире передачи Все на матч прокомментировала высказывание бывшего тренера сборной России Вольфганга <span class=error>Пихлера</span> о Екатерине <span class=error>Глазыриной</span>. Увеличить
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По словам специалиста, спортсменка его группы тренировалась без его участия в Ижевске и могла нарушить антидопинговые правила без его ведома. Сегодня IBU на основе доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена вынес вердикт временно отстранить Глазырину на время разбирательства.

— Можно снять с Пихлера эту ответственность, — сказала Зайцева. — Он отвечал только за нас. Я не слышала его интервью, что он снимает с себя ответственность и не знает, что я и Глазырина делали. Всегда он контролировал нас и все знал. Может быть, его неправильно перевели. Может быть, он разочарован в этой ситуации. Может быть, хочет понравиться там (в Европе). Вот и идет «поклеп». Нас сейчас обвиняют в применении допинга. Но про меня он не может сказать плохого.
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