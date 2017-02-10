Ольга Зайцева: Пихлер всегда знал, что я и Глазырина делаем

По словам специалиста, спортсменка его группы тренировалась без его участия в Ижевске и могла нарушить антидопинговые правила без его ведома. Сегодня IBU на основе доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена вынес вердикт временно отстранить Глазырину на время разбирательства.

— Можно снять с Пихлера эту ответственность, — сказала Зайцева. — Он отвечал только за нас. Я не слышала его интервью, что он снимает с себя ответственность и не знает, что я и Глазырина делали. Всегда он контролировал нас и все знал. Может быть, его неправильно перевели. Может быть, он разочарован в этой ситуации. Может быть, хочет понравиться там (в Европе). Вот и идет «поклеп». Нас сейчас обвиняют в применении допинга. Но про меня он не может сказать плохого.