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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28735917/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 21:22 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Анаис Шевалье: Очень рада бронзе в спринте и ни о чем не жалею

Француженка Анаис Шевалье осталась довольна своим выступлением в спринте на чемпионате мира-2017. Шевалье финишировала третьей в 25 секундах от победительницы Габриэлы Коукаловой.

— Я очень рада и ни о чем не жалею, — цитирует nordicmag.info Шевалье. — Я закрыла 10 мишеней из 10, очень хорошо прошла на трассе. Задачей было занять хорошее место перед гонкой преследования. Вчерашняя эстафета была очень трудной, но сегодня мне все удалось. Я второй раз выступаю в Хохфильцене, впервые на чемпионате мира и сразу делаю 10 из 10! Я рада, что работа дала свои плоды.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Шевалье А.
Франция
10.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 19.12,6
2 Лаура Дальмайер Германия +04,0
3 Анаис Шевалье Франция +25,1
4 Лиза Виттоцци Италия +25,3
5 Федерика Санфилиппо Италия +31,9
6 Ванесса Хинц Германия +37,9
7 Мари Дорен-Абер Франция +42,8
8 Анастасия Кузьмина Словакия +44,0
9 Селия Эмонье Франция +53,9
10 Анастасия Меркушина Украина +55,3
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