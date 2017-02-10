Анаис Шевалье: Очень рада бронзе в спринте и ни о чем не жалею
Француженка Анаис Шевалье осталась довольна своим выступлением в спринте на чемпионате мира-2017. Шевалье финишировала третьей в 25 секундах от победительницы Габриэлы Коукаловой.
— Я очень рада и ни о чем не жалею, — цитирует nordicmag.info Шевалье. — Я закрыла 10 мишеней из 10, очень хорошо прошла на трассе. Задачей было занять хорошее место перед гонкой преследования. Вчерашняя эстафета была очень трудной, но сегодня мне все удалось. Я второй раз выступаю в Хохфильцене, впервые на чемпионате мира и сразу делаю 10 из 10! Я рада, что работа дала свои плоды.
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|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
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