Лаура Дальмайер: Было бы хорошо, если бы русские признали свои ошибки
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер считает, что пришло время для очищения спорта от допинга. Она добавила, что рада за Мартена Фуркада, который борется за чистый спорт.
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— Пришло время очистить биатлон от допинга, — приводит DPA слова Дальмайер. — Было бы здорово, если бы сами русские признали свои ошибки. Фуркад? Это хорошо, что он — за чистоту в спорте. Но я бы вряд ли могла делать также как он. Я предпочитаю сосредоточиться на спорте.
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