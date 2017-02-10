Лаура Дальмайер: Было бы хорошо, если бы русские признали свои ошибки

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— Пришло время очистить биатлон от допинга, — приводит DPA слова Дальмайер. — Было бы здорово, если бы сами русские признали свои ошибки. Фуркад? Это хорошо, что он — за чистоту в спорте. Но я бы вряд ли могла делать также как он. Я предпочитаю сосредоточиться на спорте.