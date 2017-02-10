Александр Касперович: Шипулину и Фуркаду нужно помириться

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Лучший результат в спринте показала Ирина Услугина — спортсменка, которая вообще не должна была бежать его. Парадокс?

— Состав команды на чемпионат мира у нас был определен давно, и Услугина в него входила. В Хохфильцене она побежала бы в любом случае. Правда, планировалось, что Ирина выйдет в индивидуальной гонке. Но произошла неординарная ситуация и выбора у нас не было — из-за отстранения Екатерины Глазыриной нам пришлось срочно проводить замену. Хорошо, что новогодний сбор мы проводили именно на этой трассе, и Ирина участвовала в нем. То есть, рельеф дистанции и подход к рубежу ей были известны.

— Информацию о временном отстранении Глазыриной вы получили только сегодня утром?

— Конечно. Узнай мы об этом хотя бы вчера вечером, Услугина в тот же день была здесь.

— А когда она приехала?

— За час до пристрелки.

— Отстранение Глазыриной — шок для тренерского штаба?

— К нам постоянно предъявляются какие-то претензии, конечно, это очень тяжело. И такое не может не сказываться на команде.

— По вашим ощущениям, тренерскому штабу удается оберегать спортсменов от негатива и принимать удар на себя?

— Стараемся делать это, больше общаться со спортсменами. Я постоянно напоминаю тренерам, насколько это важно. Но когда и в прессе, и вообще вокруг только скандалы, всем приходится сложно.

— В женской сборной осталось всего пять человек. Не маловато для чемпионата мира?

— Стартует в одной гонке только четыре. Так что — достаточно. Тем более остались преследование, индивидуальная гонка и эстафета. В масс-старт пока попадает только Татьяна Акимова. Сейчас в команде сильнейшие на сегодняшний день спортсменки.

— Для вас важно, чтобы Антон Шипулин и Мартен Фуркад помирились уже на этом чемпионате мира?

— Очень. Мы хотим, чтобы в биатлоне была добродушная обстановка. Косые взгляды никому не нужны, пора с этим заканчивать. Нужно, чтобы лидеры наших команд помирились — и все нормализовалось. Мы рассматриваем разные варианты. Есть идея пригласить французов к себе, попить чай, пообщаться.

— Достаточно ли будет чая, чтобы помириться?

— Тренерам нальем водки. Шучу. Но ребятам нужно помириться.

Владимир ИВАНОВ

из Хохфильцена.