Александр Касперович: Шипулину и Фуркаду нужно помириться
Главный тренер сборной России сообщил, что Ирина Услугина приехала на чемпионат мира за час до пристрелки, и признался, что планирует пригласить французскую сборную на чай.
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— Лучший результат в спринте показала Ирина Услугина — спортсменка, которая вообще не должна была бежать его. Парадокс?
— Состав команды на чемпионат мира у нас был определен давно, и Услугина в него входила. В Хохфильцене она побежала бы в любом случае. Правда, планировалось, что Ирина выйдет в индивидуальной гонке. Но произошла неординарная ситуация и выбора у нас не было —
— Информацию о временном отстранении Глазыриной вы получили только сегодня утром?
— Конечно. Узнай мы об этом хотя бы вчера вечером, Услугина в тот же день была здесь.
— А когда она приехала?
— За час до пристрелки.
— Отстранение Глазыриной — шок для тренерского штаба?
— К нам постоянно предъявляются
— По вашим ощущениям, тренерскому штабу удается оберегать спортсменов от негатива и принимать удар на себя?
— Стараемся делать это, больше общаться со спортсменами. Я постоянно напоминаю тренерам, насколько это важно. Но когда и в прессе, и вообще вокруг только скандалы, всем приходится сложно.
— В женской сборной осталось всего пять человек. Не маловато для чемпионата мира?
— Стартует в одной гонке только четыре. Так что — достаточно. Тем более остались преследование, индивидуальная гонка и эстафета. В
— Для вас важно, чтобы Антон Шипулин и Мартен Фуркад помирились уже на этом чемпионате мира?
— Очень. Мы хотим, чтобы в биатлоне была добродушная обстановка. Косые взгляды никому не нужны, пора с этим заканчивать. Нужно, чтобы лидеры наших команд помирились — и все нормализовалось. Мы рассматриваем разные варианты. Есть идея пригласить французов к себе, попить чай, пообщаться.
— Достаточно ли будет чая, чтобы помириться?
— Тренерам нальем водки. Шучу. Но ребятам нужно помириться.
Владимир ИВАНОВ
из Хохфильцена.
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