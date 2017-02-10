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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 19:52 | Биатлон | ТАСС

Биатлонистка Услугина приехала на ЧМ за час до разминки перед спринтом

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Услугина прибыла в австрийский Хохфильцен за час до старта разминки к спринтерской гонке чемпионата мира, в которой она заменила отстраненную от соревнований Екатерину Глазырину. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.

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Решение временно отстранить Глазырину от участия в соревнованиях было обнародовано в пятницу. В этот день российская биатлонистка должна была выйти на старт спринтерской гонки.

«Про Глазырину узнали сегодня утром. Если бы нам это было известно вчера вечером, то Услугина сразу бы прибыла в расположение команды. Сюда же она приехала за час до пристрелки», — сказал Касперович.

«Мы готовили ее к старту на чемпионате мира, но рассчитывали, что она выступит в индивидуальной гонке. Но раз получилась такая ситуация, то произошла замена», — добавил он.

Услугина показа лучший результат среди россиянок — 15-е место. Татьяна Акимова стал 16-й, Ирина Старых — 24-й, Светлана Слепцова — 33-й.

Победительницей спринтерской гонки стала чешка Габриэла Коукалова.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Шевалье А.
Франция
10.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 19.12,6
2 Лаура Дальмайер Германия +04,0
3 Анаис Шевалье Франция +25,1
4 Лиза Виттоцци Италия +25,3
5 Федерика Санфилиппо Италия +31,9
6 Ванесса Хинц Германия +37,9
7 Мари Дорен-Абер Франция +42,8
8 Анастасия Кузьмина Словакия +44,0
9 Селия Эмонье Франция +53,9
10 Анастасия Меркушина Украина +55,3
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