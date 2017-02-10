Биатлонистка Услугина приехала на ЧМ за час до разминки перед спринтом

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Решение временно отстранить Глазырину от участия в соревнованиях было обнародовано в пятницу. В этот день российская биатлонистка должна была выйти на старт спринтерской гонки.

«Про Глазырину узнали сегодня утром. Если бы нам это было известно вчера вечером, то Услугина сразу бы прибыла в расположение команды. Сюда же она приехала за час до пристрелки», — сказал Касперович.

«Мы готовили ее к старту на чемпионате мира, но рассчитывали, что она выступит в индивидуальной гонке. Но раз получилась такая ситуация, то произошла замена», — добавил он.

Услугина показа лучший результат среди россиянок — 15-е место. Татьяна Акимова стал 16-й, Ирина Старых — 24-й, Светлана Слепцова — 33-й.

Победительницей спринтерской гонки стала чешка Габриэла Коукалова.