Биатлонистка Услугина приехала на ЧМ за час до разминки перед спринтом
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Услугина прибыла в австрийский Хохфильцен за час до старта разминки к спринтерской гонке чемпионата мира, в которой она заменила отстраненную от соревнований Екатерину Глазырину. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.
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Решение временно отстранить Глазырину от участия в соревнованиях было обнародовано в пятницу. В этот день российская биатлонистка должна была выйти на старт спринтерской гонки.
«Про Глазырину узнали сегодня утром. Если бы нам это было известно вчера вечером, то Услугина сразу бы прибыла в расположение команды. Сюда же она приехала за час до пристрелки», — сказал Касперович.
«Мы готовили ее к старту на чемпионате мира, но рассчитывали, что она выступит в индивидуальной гонке. Но раз получилась такая ситуация, то произошла замена», — добавил он.
Услугина показа лучший результат среди россиянок — 15-е место. Татьяна Акимова стал 16-й, Ирина Старых — 24-й, Светлана Слепцова — 33-й.
Победительницей спринтерской гонки стала чешка Габриэла Коукалова.
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|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
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