Старых заявила, что столкнулась с агрессией со стороны болельщиков на ЧМ

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Старых в пятницу заняла 24-е место в спринте. Спортсменка проводит первый сезон после трехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Со стороны спортсменов я никакого негатива не ощущаю, но на трассе в мой адрес были неприятные звуки со стороны болельщиков. Мне показалось, что это были немецкие болельщики, но я точно не знаю. На том участке трассы было бежать неприятно, однако по ходу остальной дистанции я слышала поддержку российских болельщиков», — сказала Старых.

Биатлонистка заявила, что на дебютном для себя чемпионате мира постарается выступить максимально успешно. «Я за эти три года очень многое пережила. Я вернулась с новыми силами и целями. В каждой гонке я борюсь за самые высокие места и стараюсь выложиться по полной», — подчеркнула она.