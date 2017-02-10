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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 19:25 | Биатлон | ТАСС

Старых заявила, что столкнулась с агрессией со стороны болельщиков на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Старых услышала в свой адрес неприятные высказывания со стороны болельщиков во время выступления на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом она рассказала журналистам после окончания спринтерской гонки.

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Старых в пятницу заняла 24-е место в спринте. Спортсменка проводит первый сезон после трехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Со стороны спортсменов я никакого негатива не ощущаю, но на трассе в мой адрес были неприятные звуки со стороны болельщиков. Мне показалось, что это были немецкие болельщики, но я точно не знаю. На том участке трассы было бежать неприятно, однако по ходу остальной дистанции я слышала поддержку российских болельщиков», — сказала Старых.

Биатлонистка заявила, что на дебютном для себя чемпионате мира постарается выступить максимально успешно. «Я за эти три года очень многое пережила. Я вернулась с новыми силами и целями. В каждой гонке я борюсь за самые высокие места и стараюсь выложиться по полной», — подчеркнула она.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Шевалье А.
Франция
10.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 19.12,6
2 Лаура Дальмайер Германия +04,0
3 Анаис Шевалье Франция +25,1
4 Лиза Виттоцци Италия +25,3
5 Федерика Санфилиппо Италия +31,9
6 Ванесса Хинц Германия +37,9
7 Мари Дорен-Абер Франция +42,8
8 Анастасия Кузьмина Словакия +44,0
9 Селия Эмонье Франция +53,9
10 Анастасия Меркушина Украина +55,3
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