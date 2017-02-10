Старых заявила, что столкнулась с агрессией со стороны болельщиков на ЧМ
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Старых услышала в свой адрес неприятные высказывания со стороны болельщиков во время выступления на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом она рассказала журналистам после окончания спринтерской гонки.
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Старых в пятницу заняла 24-е место в спринте. Спортсменка проводит первый сезон после трехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«Со стороны спортсменов я никакого негатива не ощущаю, но на трассе в мой адрес были неприятные звуки со стороны болельщиков. Мне показалось, что это были немецкие болельщики, но я точно не знаю. На том участке трассы было бежать неприятно, однако по ходу остальной дистанции я слышала поддержку российских болельщиков», — сказала Старых.
Биатлонистка заявила, что на дебютном для себя чемпионате мира постарается выступить максимально успешно. «Я за эти три года очень многое пережила. Я вернулась с новыми силами и целями. В каждой гонке я борюсь за самые высокие места и стараюсь выложиться по полной», — подчеркнула она.
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|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
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