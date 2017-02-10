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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 19:23 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Лаура Дальмайер: Коукалова просто оказалась лучше и сильнее

Лидер общего зачета Кубка мира немка Лаура Дальмайер, пребывавшая в статусе чемпионки почти до последних минут, отдала дань уважения победительнице гонки чешке Габриэле Коукаловой, передает из Хохфильцена спецкор «СЭ» Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.

— Считаю, что я провела сегодня гонку, которую с чистой душой могу назвать совершенной, — сказала Дальмайер. — В ней все было хорошо: лыжня, лыжи, погода, стрельба. Для меня было крайне важно начать чемпионат с отличной стрельбы, и я рада, что справилась с этой задачей. Габриэла просто оказалась лучше и сильнее. Поэтому я счастлива, что сумела завоевать серебро.

— А на что настраиваетесь в гонке преследования?

— Будет жарко, тесно, и что угодно может случиться.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Шевалье А.
Франция
10.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 19.12,6
2 Лаура Дальмайер Германия +04,0
3 Анаис Шевалье Франция +25,1
4 Лиза Виттоцци Италия +25,3
5 Федерика Санфилиппо Италия +31,9
6 Ванесса Хинц Германия +37,9
7 Мари Дорен-Абер Франция +42,8
8 Анастасия Кузьмина Словакия +44,0
9 Селия Эмонье Франция +53,9
10 Анастасия Меркушина Украина +55,3
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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира поблагодарила тренеров за мудрую тактику, передает их Хохфильцена спецкор «СЭ» Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Коукалова добавила, что не очень верила, что сможет удержать преимущество.
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