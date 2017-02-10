Лаура Дальмайер: Коукалова просто оказалась лучше и сильнее

— Считаю, что я провела сегодня гонку, которую с чистой душой могу назвать совершенной, — сказала Дальмайер. — В ней все было хорошо: лыжня, лыжи, погода, стрельба. Для меня было крайне важно начать чемпионат с отличной стрельбы, и я рада, что справилась с этой задачей. Габриэла просто оказалась лучше и сильнее. Поэтому я счастлива, что сумела завоевать серебро.

— А на что настраиваетесь в гонке преследования?

— Будет жарко, тесно, и что угодно может случиться.