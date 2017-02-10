Лаура Дальмайер: Коукалова просто оказалась лучше и сильнее
Лидер общего зачета Кубка мира немка Лаура Дальмайер, пребывавшая в статусе чемпионки почти до последних минут, отдала дань уважения победительнице гонки чешке Габриэле Коукаловой, передает из Хохфильцена спецкор «СЭ» Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.
— Считаю, что я провела сегодня гонку, которую с чистой душой могу назвать совершенной, — сказала Дальмайер. — В ней все было хорошо: лыжня, лыжи, погода, стрельба. Для меня было крайне важно начать чемпионат с отличной стрельбы, и я рада, что справилась с этой задачей. Габриэла просто оказалась лучше и сильнее. Поэтому я счастлива, что сумела завоевать серебро.
— А на что настраиваетесь в гонке преследования?
— Будет жарко, тесно, и что угодно может случиться.
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|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
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