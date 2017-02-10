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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 19:29 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Габриэла Коукалова: Не очень верила в то, что сумею удержать преимущество

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира поблагодарила тренеров за мудрую тактику, передает их Хохфильцена спецкор «СЭ» Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Коукалова добавила, что не очень верила, что сможет удержать преимущество.

— Поставить меня в заключительную стартовую группу оказалось отличной идеей — должна поблагодарить тренеров нашей команды за столь мудрую тактику. Лыжня быстро заглянцевалась и по ходу соревнований становилась все быстрее и быстрее.

— Вы получали информацию о том, что происходит впереди?

— Не просто получала, но знала во всех подробностях как бежит Лаура Дальмайер. Сама старалась прежде всего фокусироваться на том, что делаю сама, на своих ощущениях, и продолжала оставаться в напряжении даже тогда, когда медлу мной и Лаурой образовался достаточно солидный запас. Но знаете, как мы в шутку говорим между собой: «Все, что нужно знать о Дальмайер, что на последнем круге она на любой дистанции и в любую погоду способна припустить, как лошадь.» Другими словами, когда бежишь с ней в одной гонке, нельзя расслабляться ни на секунду. Если честно, я не очень верила в то, что сумею удержать преимущество: когда увидела на табло итоговые цифры, никак не могла поверить своим глазам.

— Прошлогодний чемпионат мира вы провели не слишком для себя удачно. Могли бы сравнить те соревнования с нынешними?

— Я вообще-то позитивный человек и хотела бы сказать что-то хорошее о чемпионате мира в Холменколлене, но ничего хорошего на нем для меня не было. Я так настраивалась на те старты, так предвкушала их, так лелеяла свои ожидания, а все, что заработала — это две «картофельные» медали, как мы в Чехии называем четвертые места. Поэтому тогда же я зареклась чего-то ждать от соревнований — стараюсь просто наслаждаться процессом. Благодаря этому моя жизнь стала куда приятнее: я научилась отключаться от биатлона, когда нахожусь дома, мы с мужем проводили много времени вместе и пожалуй впервые за последние годы я чувствую себя живым человеком, а не существом с лыжами и винтовкой, которое куда-то постоянно несется, сломя голову.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Шевалье А.
Франция
10.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 19.12,6
2 Лаура Дальмайер Германия +04,0
3 Анаис Шевалье Франция +25,1
4 Лиза Виттоцци Италия +25,3
5 Федерика Санфилиппо Италия +31,9
6 Ванесса Хинц Германия +37,9
7 Мари Дорен-Абер Франция +42,8
8 Анастасия Кузьмина Словакия +44,0
9 Селия Эмонье Франция +53,9
10 Анастасия Меркушина Украина +55,3
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