Габриэла Коукалова: Не очень верила в то, что сумею удержать преимущество
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира поблагодарила тренеров за мудрую тактику, передает их Хохфильцена спецкор «СЭ» Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Коукалова добавила, что не очень верила, что сможет удержать преимущество.
— Поставить меня в заключительную стартовую группу оказалось отличной идеей — должна поблагодарить тренеров нашей команды за столь мудрую тактику. Лыжня быстро заглянцевалась и по ходу соревнований становилась все быстрее и быстрее.
— Вы получали информацию о том, что происходит впереди?
— Не просто получала, но знала во всех подробностях как бежит Лаура Дальмайер. Сама старалась прежде всего фокусироваться на том, что делаю сама, на своих ощущениях, и продолжала оставаться в напряжении даже тогда, когда медлу мной и Лаурой образовался достаточно солидный запас. Но знаете, как мы в шутку говорим между собой: «Все, что нужно знать о Дальмайер, что на последнем круге она на любой дистанции и в любую погоду способна припустить, как лошадь.» Другими словами, когда бежишь с ней в одной гонке, нельзя расслабляться ни на секунду. Если честно, я не очень верила в то, что сумею удержать преимущество: когда увидела на табло итоговые цифры, никак не могла поверить своим глазам.
— Прошлогодний чемпионат мира вы провели не слишком для себя удачно. Могли бы сравнить те соревнования с нынешними?
— Я
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|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
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