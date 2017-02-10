Габриэла Коукалова: Не очень верила в то, что сумею удержать преимущество

— Поставить меня в заключительную стартовую группу оказалось отличной идеей — должна поблагодарить тренеров нашей команды за столь мудрую тактику. Лыжня быстро заглянцевалась и по ходу соревнований становилась все быстрее и быстрее.

— Вы получали информацию о том, что происходит впереди?

— Не просто получала, но знала во всех подробностях как бежит Лаура Дальмайер. Сама старалась прежде всего фокусироваться на том, что делаю сама, на своих ощущениях, и продолжала оставаться в напряжении даже тогда, когда медлу мной и Лаурой образовался достаточно солидный запас. Но знаете, как мы в шутку говорим между собой: «Все, что нужно знать о Дальмайер, что на последнем круге она на любой дистанции и в любую погоду способна припустить, как лошадь.» Другими словами, когда бежишь с ней в одной гонке, нельзя расслабляться ни на секунду. Если честно, я не очень верила в то, что сумею удержать преимущество: когда увидела на табло итоговые цифры, никак не могла поверить своим глазам.

— Прошлогодний чемпионат мира вы провели не слишком для себя удачно. Могли бы сравнить те соревнования с нынешними?